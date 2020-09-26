Beykoz'da ormanlık alanda yangın paniği

Beykoz'daki ormanlık alanda yangın çıktı. Yenimahalle Bent Yolu Caddesi'ndeki ormanlık alanda çıkan yangının haber verilmesi üzerine olay yerine yangın söndürme helikopteri sevk edildi.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin söndürme çalışmaları devam ederken, yükselen dumanlar birçok ilçeden görülüyor.

Aynı anda Aydos Ormanları da yanıyor

Öte yandan geçtiğimiz ay da alevlere teslim olan İstanbul Aydos Ormanları'nda da henüz sebebi bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yerleşim yerlerine yakın bölgede yükselen alevler vatandaşları tedirgin ederken, dumanlar birçok ilçeden yakasından görüldü. Kısa sürede söndürülen yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.