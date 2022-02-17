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Bahçelievler'de işçilerle inşaat sahiplerinin sopalı silahlı kavgası: 5 yaralı

İstanbul Bahçelievler'de paralarını alamadıklarını ileri süren işçiler ile inşaat sahipleri arasındaki demir sopaların kullanıldığı ve silahla ateş edildiği kavgada 5 kişi yaralandı.

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Haber Merkezi DHA
Son dakika haberleri: Bahçelievlerde işçilerle inşaat sahiplerinin sopalı silahlı kavgası: 5 yaralı
Kavgada, 2'si silahla 3'ü demir sopalarla olmak üzere 5 kişi yaralandı.

Bahçelievler'deki olay, dün saat 14.00 sıralarında, Siyavuşpaşa Mahallesi'nde bulunan inşaatta yaşandı. Paralarını alamadıklarını ileri süren işçiler, ustaları ile tartıştı. Usta, inşaat sahiplerini telefonla arayarak durumu bildirdi. Gurup halinde gelen inşaat sahipleri ile işçiler bir süre sözlü tartıştı. Ardından iki grup arasında sokak ortasında, demir sopaların kullanıldığı ve silahların ateşlendiği kavga çıktı. Kavgada, 2'si silahla 3'ü demir sopalarla olmak üzere 5 kişi yaralandı.

İnşaat sahibine ait hafif ticari araç ile lüks bir otomobile kurşunlar isabet etti. Çağrılan ambulansla hastaneye kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Olay yerinde incelemelerde bulunan polis ekipleri, kavga edenlerin bazılarını gözaltına alırken, kaçan kişileri yakalamak için çalışma başlattı.

"SESLERİ DUYDUK ÇOK SAYIDA YARALI VARDI"


Görgü tanığı bir kadın, "Silahlı çatışma oldu. Silah sesleri duyduk çok sayıda yaralı da vardı. Gelen polisler hepsini götürdü" dedi. Gürhan Öztürk ise, "Ben sesleri duyup geldim. Yaralı bir kişi yerde yatıyordu, ambulansla hastaneye götürüldü" diye konuştu.

İstanbul'da dehşet anları: Önünü kestikleri araca böyle saldırdılar
FOTOĞRAF 6
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Olay Bahçelievler Yayla Mahallesi’nde meydana geldi.
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Edinilen bilgiye göre sokakta seyir halinde ilerleyen bir kişi, aracıyla durduğu sırada husumetli olduğu grubun saldırısına uğradı.
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Bir saldırgan aracın kapısını açmak isterken içlerinden biri de tekmeyle kapıya vurdu. Gruptaki kişilerin sayısı bir anda arttı.
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Saldırganlardan bazıları otomobile tekme ve yumruklarla saldırırken, gruptakilerden yaşlı bir kişi de sopayla araca vurdu
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Şahıslardan biri de aracın önüne atlayıp önünü kesmek istedi. Sürücü ise 11 kişinin saldırısından gaza basarak kurtuldu.
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Yaşananlar güvenlik kamerasına yansıdı.
İstanbul'da dehşet anları: Önünü kestikleri araca böyle saldırdılar
İstanbul Bahçelievler'de bir kişi, aracıyla sokakta durduğu sırada husumetli olduğu grubun saldırısına uğradı. Yaklaşık 11 kişi yumruk ve tekmeyle araca saldırırken, dehşet anları kameraya böyle yansıdı.


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