Gündem Vali Yerlikaya duyurdu Yarına kadar motokuryelik yapılmayacak
İSTANBUL

Vali Yerlikaya duyurdu: Yarına kadar motokuryelik yapılmayacak

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, lodos nedeniyle saat 23.00’den yarın saat 18.00’e kadar motokuryelik hizmeti yapan araçlar başta olmak üzere motosiklet ve elektrikli scooter araçlarının trafiğe çıkmalarına müsaade edilmeyeceğini duyurdu.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Son dakika haberleri: İstanbul Valisinden kurye açıklaması
Yarına kadar motosiklet ve elektrikli scooter araçları trafiğe çıkmayacak.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, lodos ve fırtınanın hayatı olumsuz yönde etkilemesi ve motosiklet kazalarının önlenmesi, trafik seyir ve can güvenliğinin korunması için bugün saat 23.00’den yarın saat 18.00’e kadar motokuryelik hizmeti yapan araçlar başta olmak üzere motosiklet ve scooter kullanımına müsaade edilmeyeceğini açıkladı.

İstanbul Valiliği’nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Motokuryelerimizin can ve mal güvenliğini korumayı amaçlıyoruz"

  • “İstanbul’da hayatı olumsuz yönde etkileyen lodos fırtınası nedeniyle motosiklet kazalarının önlenmesi, trafik seyir ve can güvenliğinin korunması açısından valiliğimizce alınan karar uyarınca bugün saat 23.00’den yarın saat 18.00’e kadar başta motokuryelik hizmeti yapan araçlar olmak üzere motosiklet ve elektrikli scooter araçlarının trafiğe çıkmalarına müsaade edilmeyecektir. Bu karar özellikle yaz kış demeden büyük bir özveriyle çalışarak hayatımızı kolaylaştıran motokuryelerimizin can ve mal güvenliklerini korumak amacıyla alınmıştır. Bu araçları kullanan hemşehrilerimizin alınan karara hassasiyetle uymaları büyük önem arz etmektedir.

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