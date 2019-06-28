Seçim 23 Haziran 2019 İstanbul Seçimi
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İSTANBUL

Son dakika... İBB Genel Sekreteri istifa etti

İBB Genel Sekreteri istifa etti

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Hayri Baraçlı, yardımcılarıyla birlikte istifa ettiğini açıkladı.

Haber Merkezi AA Yeni Şafak
Hayri Baraçlı
Hayri Baraçlı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Hayri Baraçlı, yardımcılarıyla birlikte istifa ettiğini açıkladı.

Baraçlı ve yardımcıları konuya ilişkin yaptıkları açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"23 Haziran’da gerçekleşen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Yenileme Seçimi, demokratik bir ortamda gerçekleşmiş ve İstanbulluların tercihi ile Sayın Ekrem İmamoğlu başkan olarak seçilmiştir. Kendilerini tebrik ederiz.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreterliğine bağlı yöneticiler olarak; demokrasiye olan inancımız, misyonumuza, kendimize ve İstanbul’a olan saygımız nedeniyle yeni yönetimin kendi ekibiyle çalışmasının önünü açmak için büyük bir gayretle yürüttüğümüz görevlerimizi kendi isteğimizle bırakıyoruz.

Bu kararımızı Başkanlığa iletirken, aynı zamanda siz saygıdeğer İstanbullularla paylaşmayı da bir görev olarak görüyoruz.

İstanbul’a hizmet etmek için görev alan ve alacak olan herkese başarılar diliyoruz. İstenildiğinde İstanbul’a hizmet tecrübelerimizi yeni yönetim ve ekibi ile her an paylaşmaya hazır olduğumuzun da özellikle bilinmesini isteriz.

Bugüne kadar icra ettiğimiz görevlerde bize güvenen Sayın Cumhurbaşkanımıza, devlet ricalindeki tüm büyüklerimize ve belediye başkanlarımıza, birlikte İstanbul’a hizmet etmekten gurur duyduğumuz 84 bin’e yakın çalışma arkadaşlarımıza ve hemşehrilerimize teşekkür ederiz.

Aziz İstanbullulara saygılarımızla arz ederiz.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi
Genel Sekreteri: Dr. Hayri Baraçlı
Genel Sekreter Yardımcısı: Muzaffer Hacımustafaoğlu
Genel Sekreter Yardımcısı: Mevlüt Bulut
Genel Sekreter Yardımcısı: Süleyman Karalı
Genel Sekreter Yardımcısı: Nihat Macit
Genel Sekreter Yardımcısı: Çağatay Kalkancı
Genel Sekreter Yardımcısı: Eyyüp Karahan
Genel Sekreter Yardımcısı: Adil Karaismailoğlu
1. Hukuk Müşaviri: Ali Karaaslan."

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