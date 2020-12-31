Son dakika İstanbul haberleri: Arnavutköy'de markete el yapımı patlayıcı ile saldırı Arnavutköy'de markete el yapımı patlayıcı ile saldırı İstanbul Arnavutköy'de kimliği belirsiz kişi ya da kişiler bir markete el yapımı patlayıcı ile saldırdı. Markete atılan el yapımı patlayıcı nedeniyle çıkan yangın söndürülürken, olayla ilgili soruşturma başlatan polis, kaçan kişi ya da kişileri yakalamak için çalışma başlattı.

Haber Merkezi 31 Aralık 2020, 07:10 Son Güncelleme: 31 Aralık 2020, 07:21 AA