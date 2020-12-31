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İSTANBUL

Son dakika İstanbul haberleri: Arnavutköy'de markete el yapımı patlayıcı ile saldırı

Arnavutköy'de markete el yapımı patlayıcı ile saldırı

İstanbul Arnavutköy'de kimliği belirsiz kişi ya da kişiler bir markete el yapımı patlayıcı ile saldırdı. Markete atılan el yapımı patlayıcı nedeniyle çıkan yangın söndürülürken, olayla ilgili soruşturma başlatan polis, kaçan kişi ya da kişileri yakalamak için çalışma başlattı.

Haber Merkezi AA
Arnavutköy'de kimliği belirsiz kişi ya da kişiler bir markete el yapımı patlayıcı (EYP) attı.
Arnavutköy'de kimliği belirsiz kişi ya da kişiler bir markete el yapımı patlayıcı (EYP) attı.

Olay, Arnavutköy İslambey Mahallesi'nde saat 02.00 sıralarında yaşandı. Tepealtı sokağa gelen kimliği belirsiz kişi ya da kişiler bir markete el yapımı patlayıcı (EYP) attı.

Olay sonrası şüpheliler kaçarken, markette yangın çıktı. Markette yangın çıktığını gören mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Arnavutköy'de bir markete atılan el yapımı patlayıcı (EYP) nedeniyle çıkan yangın söndürüldü.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle, markette çıkan yangın büyümeden söndürdü.

BOMBA İMHA UZMANLARI GELDİ

Yangın nedeniyle markette hasar meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri ile bomba imha uzmanları da incelemelerde bulundu. Polis, çevre sakinlerinin de bilgisine başvurarak, güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, kaçan kişi ya da kişileri yakalamak için çalışma başlattı.
  • Olayla ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri, kaçan şüpheli ya da şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, kaçan kişi ya da kişileri yakalamak için çalışma başlattı.

İstanbul'da markete el yapımı patlayıcı ile saldırı
FOTOĞRAF 21
Title
Olay, Arnavutköy İslambey Mahallesi'nde saat 02.00 sıralarında yaşandı. Tepealtı sokağa gelen kimliği belirsiz kişi ya da kişiler bir markete el yapımı patlayıcı (EYP) attı.
Title
Olay sonrası şüpheliler kaçarken, markette yangın çıktı.
Title
Markette yangın çıktığını gören mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Title
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle, markette çıkan yangın büyümeden söndürdü.
Title
Yangın nedeniyle markette hasar meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri ile bomba imha uzmanları da incelemelerde bulundu.
Title
Polis, çevre sakinlerinin de bilgisine başvurarak, güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı.
Title
Olayla ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri, kaçan şüpheli ya da şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.
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Title
Title
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Title
Title
Title
İstanbul'da markete el yapımı patlayıcı ile saldırı
İstanbul Arnavutköy'de kimliği belirsiz kişi ya da kişiler bir markete el yapımı patlayıcı ile saldırdı. Markete atılan el yapımı patlayıcı nedeniyle çıkan yangın söndürülürken, olayla ilgili soruşturma başlatan polis, kaçan kişi ya da kişileri yakalamak için çalışma başlattı.


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