Gündem Kahramanmaraşta 3,6 büyüklüğünde deprem
KAHRAMANMARAŞ

Kahramanmaraş'ta 3,6 büyüklüğünde deprem

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesi 3,6 büyüklüğünde depremle sarsıldı. Deprem, yerin 8,12 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Son dakika Kahramanmaraşta 3,6 büyüklüğünde deprem
Foto/arşiv

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde saat 01.19'da 3,6 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Deprem, yerin 8,12 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

Yüzbinlerce TOGGun elektriğini üretecek

Yüzbinlerce TOGG'un elektriğini üretecek

Dev proje drone ile görüntülendi.
Son 16da derbi ihtimali

Son 16'da
derbi ihtimali

​Türkiye Kupası'nda eşleşmeler bugün belli olacak.
AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe İmamoğlu hakkında verilen mahkeme kararını değerlendirdi: Tepkileri makul görüyorum

​CHP'den milletvekillerine talimat raporu.

​DEVA ve Gelecek CHP'ye yakınlaştı.

​Mermisi bitince silahla vurarak karşı koymaya çalıştı.

​İBB teröristleri işe almış.

Milyonlarca kişiyi ilgilendiren yeni rakamlar.

​Sekiz kez 'dur' ihtarına uymayıp 10 kilometre kaçtı.

​Uyuşturucu baronu kırmızı bültenle aranıyordu.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.