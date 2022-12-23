Kahramanmaraş'ta 3,6 büyüklüğünde deprem

Eyüpsultan'da fabrikada çıkan yangını söndürme çalışmaları sürüyor

İstanbul Eyüpsultan'da otomobil yedek parçası üreten fabrikada çıkan yangını söndürme çalışmaları sürüyor. Alınan bilgiye göre, Yayla Mahallesi Pirinççi Köy Yolu Sokak'ta otomobiller için filtre üreten iki katlı fabrikada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis, jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Kısa sürede büyüyen yangın, yan taraftaki başka bir fabrikaya sıçradı. Ekiplerin müdahalesiyle söz konusu fabrikaya sıçrayan yangın, kontrol altına alındı. Jandarma ekipleri fabrikanın etrafında güvenlik şeridi çekerek önlem aldı.