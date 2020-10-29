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MUĞLA

Son dakika Marmaris haberleri: Yunanistan'ın ittiği 23 kaçak göçmen kurtarıldı

Yunanistan'ın Türk kara sularına ittiği 23 göçmen kurtarıldı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen can salları içerisindeki 23 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı. Sağlık kontrolünden geçirilen çoğunluğu Suriye uyruklu 23 kaçak göçmen İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Haber Merkezi DHA
Sağlık kontrolünden geçirilen çoğunluğu Suriye uyruklu 23 kaçak göçmen İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
Sağlık kontrolünden geçirilen çoğunluğu Suriye uyruklu 23 kaçak göçmen İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Sahil Güvenlik Komutanlığı, dün saat 09.00 sıralarında Marmaris ilçesi Yeşilova Körfezi'nde 3 can salı içerisinde bir grup kaçak göçmen olduğu bilgisine ulaştı.

Bölgeye giden ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına geri itilen 23 kaçak göçmeni kurtardı.

Öte yandan ekipler, yasadışı yollarla yurtdışına çıkmaya çalışan 19 Türk vatandaşını yakaladı.

Sağlık kontrolünden geçirilen çoğunluğu Suriye uyruklu 23 kaçak göçmen İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilirken, 19 Türk vatandaşı gözaltına alındı.

İki bin polis aynı anda harekete geçti: 36 kişi yakalandı
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Adana’da hava destekli 2 bin 20 polisle huzur ve güven uygulaması düzenlendi.
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Kentin birçok noktasında trafik ve asayiş denetimleri yapıldı.
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Uygulamada, 15 bin 439 kişinin GBT sorgusu yapılırken çeşitli suçlardan aranan 36 kişi yakalandı.
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Trafik yönünden 6 bin 488 araç kontrol edildi. 25 araç trafikten men edilirken 177 araca 105 bin 132 TL para cezası uygulandı. 4 adet çalıntı motosiklet ve 1 adet çalıntı elektrikli bisiklet ele geçirildi.
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Umuma açık yerlerde yapılan denetimlerde, 19 iş yerine işlem yapıldı. Kumar oynatan ve oynayan 3 kişiye 2 bin 450 TL para cezası kesildi.
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Koronavirüs tedbirleri kapsamında, maske takmayan 29 kişiye 39 bin 600 TL idare para cezası uygulandı.
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Uygulamada araçlarda ve şahısların üzerlerinde yapılan aramalarda, 3 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 4 adet kesici ve delici alet, 90 gram esrar maddesi ve 9 adet uyuşturucu hap gele geçirildi.
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İki bin polis aynı anda harekete geçti: 36 kişi yakalandı
Adana Emniyet Müdürlüğü kent genelinde hava destekli 2 bin 20 polisin katılımıyla huzur ve güven uygulaması düzenlendi. Uygulamada, 15 bin 439 kişinin GBT sorgusu yapılırken çeşitli suçlardan aranan 36 kişi yakalandı. Trafik yönünden 6 bin 488 araç kontrol edildi. 25 araç trafikten men edilirken 177 araca 105 bin 132 TL para cezası uygulandı.


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