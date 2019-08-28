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MUĞLA

Son dakika: Marmaris'te deprem! Son depremler

Marmaris'te deprem

Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında 4,6 büyüklüğünde deprem oldu.

Haber Merkezi AA
Deprem
Deprem

Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında 4,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 14.58'de Marmaris ilçesi açıklarında 4,6 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi.

Akdeniz'in 27,68 kilometre derinliğindeki depremin merkez üssünün, Muğla'nın Marmaris ilçesine 91,57 kilometre mesafede olduğu belirlendi.

Herhangi bir olumsuzluk bulunmuyor

  • Marmaris Kaymakam Vekili Ula Kaymakamı Baha Başçelik, "Deprem oldu ancak, bize ulaşan herhangi bir olumsuzluk bulunmuyor" dedi.

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OYNAT
Türkiye’nin deprem haritası 22 yıl sonra yenilendi
Türkiye'nin deprem haritası güncellendi. AFAD tarafından yayınlanan yeni deprem haritasına göre 46 ilde deprem tehlikesi azalırken, 6 ilde yükseldi. Haritada İstanbul'da tehlikeli yerleri gösteren kırmızı alanlardaki artış dikkat çekti.



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