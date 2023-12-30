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MİT'ten Suriye'de bir nefes kesen operasyon daha: PKK/YPG'nin 'para kasası' yok edildi

MİT Suriye'de gerçekleştirdiği nefes kesen operasyonlarına bir yenisini daha ekledi. Terör örgütü PKK/YPG'nin para trafiğini yürüten sözde sorumlularından Remziye Altığ Suriye'nin Kamışlı bölgesinde nokta operasyonla etkisiz hale getirildi.

10:57 - 30/12/2023 Cumartesi
Güncelleme: 11:06 - 30/12/2023 Cumartesi
AA
MİT, terör örgütü PKK/YPG'nin para trafiğini yürüten sözde sorumlularından Remziye Altığ'ı etkisiz hale getirdi
MİT, terör örgütü PKK/YPG'nin para trafiğini yürüten sözde sorumlularından Remziye Altığ'ı etkisiz hale getirdi

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), terör örgütü PKK/YPG'nin para trafiğini yürüten sözde sorumlularından terörist Remziye Altığ'ı Suriye'nin Kamışlı bölgesinde nokta operasyonla etkisiz hale getirdi.


Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, MİT, yürüttüğü saha çalışmaları sonucu terörist "Viyan" kod adlı Remziye Altığ'ın, örgütün sözde üst düzey kadrolarından aldığı talimatlar doğrultusunda Suriye'de faaliyetler yürüttüğünü tespit etti.

Remziye Altığ

MİT'in görevlendirdiği özel ekip tarafından yakın takibe alınan terörist Altığ, Kamışlı'da düzenlenen nokta operasyonla etkisiz hale getirildi.


Terörist Altığ'ın 2016 yılı öncesinde Mersin'de terör örgütü PKK/KCK'nın gençlik yapılanması tarafından düzenlenen gösterileri organize ettiği ve örgütün eylemsel planlamalarında yer aldığı öğrenildi.




#MİT
#PKK/YPG
#Remziye Altığ
36 dakika önce
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