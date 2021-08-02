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POLİTİKA

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli: 4 ilde 9 yangınla mücadelemiz sürüyor

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Antalya, Muğla, Isparta ve Denizli olmak üzere 4 ilde 9 yangınla mücadelemiz aralıksız devam ediyor" dedi.

Haber Merkezi DHA Yeni Şafak
Son Dakika: Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli: 4 ilde 9 yangınla mücadelemiz sürüyor
Bakan Pakdemirli

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Son 6 günde, 31 ilde 129 yangını kontrol altına aldık. Antalya, Muğla, Isparta ve Denizli olmak üzere 4 ilde 9 yangınla mücadelemiz aralıksız devam ediyor" dedi.

Bakan Pakdemirli'nin paylaşımında yer verdiği tabloda, Antalya'nın Manavgat ve Gündoğmuş ilçelerinde birer, Muğla'nın Marmaris, Köyceğiz ve Milas ilçelerinde bir, Seydikemer ilçesinde 2, Isparta'nın Sütçüler ilçesinde bir, Denizli'nin Güney ilçesinde bir olmak üzere 9 yangının devam ettiği bilgisi yer aldı.

Denizli'de çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
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Türlübey Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
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İhbar üzerine bölgeye Denizli Büyükşehir Belediyesi itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
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Ekiplerin yangın söndürme çalışmalarına başladı.
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Denizli'de çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
Denizli'nin Buldan ilçesinde çıkan orman yangınının söndürülmesine çalışılıyor.


İçişleri Bakanı Soylu: 300'e yakın ihbar geldi her biriyle ilgileniyoruz
GÜNDEM
İçişleri Bakanı Soylu: 300'e yakın ihbar geldi her biriyle ilgileniyoruz

Marmaris’te ekipler ve vatandaşlar omuz omuza mücadele verdi
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Marmaris-Datça yolunda dün akşam saatlerinde bir orman yangını meydana geldi.
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Çalılardan yükselen alevler kısa sürede ormanı sardı.
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Yolun iki tarafının dumanla kaplanmasından dolayı yol trafiğe kapandı.
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Ekipler yangına hem havadan hem de karadan müdahale etti. Ekiplerin müdahalesine onlarca vatandaş eşlik etti.
Marmaris’te ekipler ve vatandaşlar omuz omuza mücadele verdi
Muğla'nın Marmaris ilçesinde dün yaşanan orman yangınında vatandaşlar ve ekipler omuz omuza mücadele verdi.

Marmaris'in yangın öncesi ve sonrası havadan görüntüleri: Felaketin boyutunu gözler önüne serdi
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Marmaris ilçesine Bağlı İçmeler Mahallesinde günler süren müdahaleyle kontrol altına alınan yangının hasar verdiği bir bölgenin önceki ve sonraki durumu havadan drone ile görüntülendi.
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Yangın öncesi yemyeşil olan ilçe yangından sonra siyaha bürünmüş hali görenlerin yüreğini sızlatıyor.
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Türkiye'de orman yangınları ile mücadele devam ederken yangın sonrası felaketin boyutu gözler önüne seriliyor.
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İçmeler Mahallesinde ormanlık alan tamamen küle dönerken yerleşim yerlerine yakın bölgede bulunan ağaçların kurtarıldığı görülüyor.
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Öncesi ve sonrasında aynı yerden çekilen kareler ise yangının neden olduğu yıkımı net bir şekilde gösteriyor.
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Marmaris'in yangın öncesi ve sonrası havadan görüntüleri: Felaketin boyutunu gözler önüne serdi
Türkiye'nin ciğerlerinin yandığı Muğla'nın Marmaris ilçesine bağlı İçmeler Mahallesi'ndeki ormanlık alanın öncesi ve sonrası görenlerin yüreğini yaktı. Havadan çekilen görüntülerde yemyeşil ilçe yerleşim yeri hariç tamamen siyaha büründüğü görüldü.
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