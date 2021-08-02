Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli: 4 ilde 9 yangınla mücadelemiz sürüyor

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Son 6 günde, 31 ilde 129 yangını kontrol altına aldık. Antalya, Muğla, Isparta ve Denizli olmak üzere 4 ilde 9 yangınla mücadelemiz aralıksız devam ediyor" dedi.

Bakan Pakdemirli'nin paylaşımında yer verdiği tabloda, Antalya'nın Manavgat ve Gündoğmuş ilçelerinde birer, Muğla'nın Marmaris, Köyceğiz ve Milas ilçelerinde bir, Seydikemer ilçesinde 2, Isparta'nın Sütçüler ilçesinde bir, Denizli'nin Güney ilçesinde bir olmak üzere 9 yangının devam ettiği bilgisi yer aldı.

FOTOĞRAF 8 Türlübey Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Denizli Büyükşehir Belediyesi itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yangın söndürme çalışmalarına başladı. Denizli'de çıkan orman yangınına müdahale ediliyor Denizli'nin Buldan ilçesinde çıkan orman yangınının söndürülmesine çalışılıyor.





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GÜNDEM İçişleri Bakanı Soylu: 300'e yakın ihbar geldi her biriyle ilgileniyoruz

FOTOĞRAF 4 Marmaris-Datça yolunda dün akşam saatlerinde bir orman yangını meydana geldi. Çalılardan yükselen alevler kısa sürede ormanı sardı. Yolun iki tarafının dumanla kaplanmasından dolayı yol trafiğe kapandı. Ekipler yangına hem havadan hem de karadan müdahale etti. Ekiplerin müdahalesine onlarca vatandaş eşlik etti. Marmaris’te ekipler ve vatandaşlar omuz omuza mücadele verdi Muğla'nın Marmaris ilçesinde dün yaşanan orman yangınında vatandaşlar ve ekipler omuz omuza mücadele verdi.



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