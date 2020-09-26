Ege Denizi'nde 4,3 büyüklüğünde deprem

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Tüm yaptırımlara rağmen sağlık çalışanlarına şiddet durdurulamıyor. İstanbul Çapa Tıp Fakültesi Hastanesi'nde Furkan T, maskesini doğru şekilde takması gerektiğini söyleyen sağlık çalışanını Rıfat Babayiğit, darp etmişti. Gözünden yaralanan sağlık çalışanı ameliyata alınmıştı. Saldırgan tutuklanırken, Babayiğit yaşadığı dehşet anlarını anlattı. Defalarca uyarmasına rağmen saldırganın maskesini çıkarttığını ve kendisine küfür ettiğini belirten sağlık çalışanını,

"Şu an sol gözüm görmüyor. Göreceğimi söylüyorlar ama ne kadar göreceğim bilmiyorum. İkinci bir ameliyatta daha olacağım" dedi.