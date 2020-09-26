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ÇANAKKALE

Son depremler: Çanakkale'de deprem

Ege Denizi'nde 4,3 büyüklüğünde deprem

Son dakika haberine göre Çanakkale'nin Gökçeada ilçesi açıklarında 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD verilerinin açıkladığı bilgiye göre deprem saat 21.39'da; 24,41 kilometre derinlikte gerçekleşti. Depremin meydana geldiği noktaya en yakın yerleşim yerleri, 43,63 kilometreyle Magnesia ve 107,6 kilometreyle Gökçeada oldu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 21.39'da Yunanistan'ın Magnesia bölgesi ve Çanakkale'nin Gökçeada ilçesi açıklarında 4,3 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi.

  • Depremin meydana geldiği noktaya en yakın yerleşim yerleri, 43,63 kilometreyle Magnesia ve 107,6 kilometreyle Gökçeada oldu.

Yer sarsıntısı, 24,41 kilometre derinlikte gerçekleşti.

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