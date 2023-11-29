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Sorduğu sorularla köşeye sıkıştırdı: Sahte cumhuriyet savcısı gerçek savcıya yakalandı

Şanlıurfa'da cezaevindeki yakınlarının işlemlerini hızlandırmak isteyen sahte savcı gerçek savcıya yakalandı. Kendisini Ankara'da görev yapan Cumhuriyet savcısı olarak tanıtan şahsın hareketlerinden şüphelenen cezaevi savcısı sorduğu sorularla sahte savcıyı köşeye sıkıştırdı. Şüphelinin çelişkili cevaplar vermesi üzerine adliyede görevli kolluk kuvvetlerine haber verildi. Cezaevi savcısının odasına giden ekipler, kendisini savcı olarak tanıtan kişinin gösterdiği kimliğinin sahte olduğunu belirledi.

00:11 - 29/11/2023 Çarşamba
DHA
Şanlıurfa'da sahte savcı yakalandı.

Şanlıurfa'da sahte savcı yakalandı.

Şanlıurfa’da, kendisini Ankara'da görev yapan Cumhuriyet savcısı olarak tanıtıp, cezaevindeki yakınlarının işlerini hızlandırmaya çalışan A.P., hareketlerinden şüphelenen savıcının dikkati sayesinde yakalandı. Üzerinden sahte nüfus kimlik kartı çıkan şüpheli A.P., tutuklandı.


Şanlıurfa’daki ceza infaz kurumunda tutuklu olan dayısı M.K'nın işlemlerini hızlandırıp tekrar mahkemeye çıkması için Şanlıurfa Adliyesi'ne gelen A.P., kendisini Ankara Cumhuriyet Savcısı olarak tanıtıp cezaevi savcısıyla görüşme talebinde bulundu. Görevliler tarafından cezaevi savıcısının odasına alınan A.P., Şanlıurfa’da bulunmasının sebebini savcıya anlattı.



Gerçek savcı sorduğu sorularla sahte savcıyı köşeye sıkıştırdı



Cezaevinde tutuklu olan dayısı M.K.’nın tekrar mahkemeye sevk edilmesi için savcıdan  işlemlerinin hızlandırılması talebinde bulunan A.P.’nin şüpheli hareketlerini fark eden cezaevi savcısı, odasında bulunan kişiden kimliğini göstermesini istedi. Kimliği kontrol eden cezaevi savcısı, Ankara'da görev yaptığı yeri sordu. Şüphelinin çelişkili cevaplar vermesi üzerine adliyede görevli kolluk kuvvetlerine haber verildi. Cezaevi savcısının odasına giden ekipler, kendisini savcı olarak tanıtan kişinin gösterdiği kimliğinin sahte olduğunu belirledi.



Gözaltına alınan A.P., üzerinden iki adet sahte olduğu değerlendirilen nüfus kağıdı daha çıktı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen sahte savcı A.P., nöbetçi hakimlikçe 'Resmi Belgede Sahtecilik' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.



#Şanlıurfa
#Savcı
#Sahte Savcı
#Cumhuriyet savcısı
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