Sorduğu sorularla köşeye sıkıştırdı: Sahte cumhuriyet savcısı gerçek savcıya yakalandı

Şanlıurfa’daki ceza infaz kurumunda tutuklu olan dayısı M.K'nın işlemlerini hızlandırıp tekrar mahkemeye çıkması için Şanlıurfa Adliyesi'ne gelen A.P., kendisini Ankara Cumhuriyet Savcısı olarak tanıtıp cezaevi savcısıyla görüşme talebinde bulundu. Görevliler tarafından cezaevi savıcısının odasına alınan A.P., Şanlıurfa’da bulunmasının sebebini savcıya anlattı.

Cezaevinde tutuklu olan dayısı M.K.’nın tekrar mahkemeye sevk edilmesi için savcıdan işlemlerinin hızlandırılması talebinde bulunan A.P.’nin şüpheli hareketlerini fark eden cezaevi savcısı, odasında bulunan kişiden kimliğini göstermesini istedi. Kimliği kontrol eden cezaevi savcısı, Ankara'da görev yaptığı yeri sordu. Şüphelinin çelişkili cevaplar vermesi üzerine adliyede görevli kolluk kuvvetlerine haber verildi. Cezaevi savcısının odasına giden ekipler, kendisini savcı olarak tanıtan kişinin gösterdiği kimliğinin sahte olduğunu belirledi.