Gündem Sorun ve talepler anında Ankarada
ANKARA

Sorun ve talepler anında Ankara’da

TBMM’nin tatile girmesiyle seçim bölgelerine dağılacak olan AK Parti milletvekilleri, vatandaşın sorun ve taleplerini dinleyecek. Sahadaki tüm faaliyetler AKBİS’e yüklenip Genel Merkez’e anlık bilgi akışı sağlanacak. Raporlamadan sonra yol haritası belirlenecek.

Osman Özgan Yeni Şafak
​Sorun ve talepler anında Ankara’da
Fotoğraf: Arşiv

AK Parti, pandemi sebebiyle ara verdiği saha çalışmalarına tekrar başlıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın son dönemde sıkça vurguladığı “sahada olalım, kapı kapı dolaşalım” talimatının ardından, tüm milletvekili Meclis’in tatile girmesinin ardından seçim bölgelerine dağılacak. Vekiller, il başkanları ile birlikte yaz boyu kapısını çalmadığı ev bırakmayacak.

VATANDAŞI DİNLEYECEKLER

  • Milletvekilleri ve teşkilat yöneticileri ortak programlar yapacak. Salon toplantıları, kahvehane buluşmaları gerçekleştirilecek. Vatandaşla daha sık bir araya gelinerek sorunlar ve talepler dinlenecek.Milletvekillerinin gündeminde CHP’nin başının çektiği yalan operasyonları da var. AK Parti tüm gerçekleri sahada vatandaşlar anlatacak.

VERİLER AKBİS’E YÜKLENECEK

İl ve il dışında gerçekleştirilen tüm faaliyet ve çalışmalar milletvekillerince AK Parti Bilgi Sistemi’ne (AKBİS) yüklenecek. Uygulamayla Genel Merkez hem milletvekillerinin faaliyetlerini takip edecek, hem de yapılacak çalışmalarla ilgili koordinasyonu sağlayacak. AKBİS’e girilen bilgiler daha sonra raporlaştırılıp, yapılması gerekenlerle ilgili yol haritası çıkarılacak.

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