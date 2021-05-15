Sosyal medya temsilcilerine Meclis daveti

1 Ekim 2020’de yürürlüğe giren sosyal medya yasası ile sosyal medya platformlarına Türkiye’de temsilcilik açması zorunluluğu öngörülmüş, açmayanlara kademeli yaptırım getirilmişti. Sonrasında Twitter, Youtube, Instagram, WhatsApp ve Facebook gibi en çok kullanıcıya sahip sosyal medya uygulamaları temsilci atayacağını duyurmuştu.

ÖNCE FACEBOOK

TBMM Dijital Mecralar Komisyonu da sosyal medya platformlarının temsilcileriyle bir araya gelmek için harekete geçti. Komisyonun, temsilcilere önümüzdeki hafta dijital davetiye göndereceği ve temsilcileri Meclis’e davet edecekleri öğrenildi. Komisyon’un ilk olarak Facebook’un, ardından da Twitter ve Instagram’ın temsilcisini davet edeceği belirtildi. Daha sonra da diğer sosyal medya platformlarının Türkiye’deki temsilcileri davet edilerek dinlenecek.

VERİ MAHREMİYETİ

Sosyal medya kuruluşlarının temsilcilik açmasının başta hukuksal muhataplık olmak üzere mali ve yönetsel muhataplık sağlanması bakımından olumlu olduğu belirtilirken, Komisyon’un birçok önemli konu hakkında bilgi talep edeceği ifade ediliyor. Söz konusu şirketlerin Türkiye’deki faaliyetleri, kişisel hakların korunması, veri mahremiyetinin sağlanması, sanal suçlar gibi konuların Komisyon’un önemli başlıkları arasında yer aldığı belirtiliyor.

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