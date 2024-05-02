Soykırım davasına müdahil olacağız

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, resmi temaslar kapsamında Türkiye’de bulunan Endonezya Dışişleri Bakanı Retno Marsudi ile görüştü. Fidan, bakanlıktaki görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında Türkiye’nin İsrail davasına müdahil olacağını açıkladı. Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'a yaptığı ziyarette, Güney Afrika’nın İsrail aleyhine Uluslararası Adalet Divanı’nda (UAD) açtığı soykırım davasına ilişkin Fidan, İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Birliği ülkeleri başta olmak üzere Filistin'i devlet olarak tanıyan diğer ülkelerle yaptığı görüşmelerde, bazı ülkelerin bu konuda tavır almaya hazır hale gelmiş olduğunu söyledi.

SİYASİ OLARAK KARAR ALINDI

Şu ana kadar sadece Nikaragua ve Kolombiya'nın bu konuda somut bir tutum aldığını hatırlatan Fidan, şunları kaydetti: "Biz de bugün yaptığımız değerlendirmelerin neticesini Sayın Cumhurbaşkanı'mıza arz ettik ve alınan siyasi karar gereği buradan ilk kez duyurmak istiyorum. Türkiye olarak, Güney Afrika’nın İsrail’e karşı Uluslararası Adalet Divanı’nda açtığı davaya müdahil olmaya karar verdik. Bu adımla UAD önündeki sürecin doğru yönde ilerlemesini temenni ediyoruz.”

DAHA NEYİ BEKLİYORLAR

“21. yüzyılda Gazze'de açlıktan ölümler yaşanırken, bölgede toplu mezarlar ortaya çıkarken uluslararası toplum daha neyi beklemekte? Artık zorlayıcı tepkilerin meydana gelmesi gerekiyor” diyen Fidan sözlerine şöyle devam etti: “İsrail-Filistin meselesinde Batı da bizim tutumumuza yaklaşıyor. İsrail'in suçlarına kefil olan ülkelere ikaz olarak bir kez daha vurgulamak istiyorum. Krizin başından beri Gazze'de yaşanan insanlık trajedisinin dünyanın dört bir yanında tepki çekeceğini söyledik. Bugün, İsrail'e destek veren ülkelerde halk sokağa dökülmüş durumda. Gazze'de akan kan yalnızca Gazzelilerin kanı değildir.”

Hamas: Bahçeli'nin desteğinden memnuniyet duyuyoruz

Hamas, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Filistin’e desteği için teşekkür etti. Hamas'tan, konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, Bahçeli'nin, Filistin halkının İsrail işgaline karşı direnişini destekleyen, Hamas'ı ve Filistin direnişini terör örgütü olarak tanımlamayı reddeden tutumundan övgüyle söz edildi. Bahçeli'nin bu ilkeli ve kıymetli tutumunun, asil Türk halkının, Filistin halkının kurtuluş ve bağımsızlık arayışına verdiği destek konusundaki özgün tutumunun bir uzantısı olduğu vurgulandı.











