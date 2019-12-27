Gündem Sözcü gazetesi davasında karar Emin Çölaşan ve Necati Doğruya FETÖye yardım suçundan hapis cezası
İSTANBUL

Sözcü gazetesi davasında karar

Sözcü gazetesi davasında karar: Emin Çölaşan ve Necati Doğru'ya FETÖ'ye yardım suçundan hapis cezası

Sözcü gazetesi davasında Emin Çölaşan ve Necati Doğru'ya "FETÖ'ye yardım" suçundan 3 yıl 6 ay 15 gün hapis cezası verildi. Davada Burak Akbay'ın dosyası ayrıldı, 7 sanığa ceza verildi, bir kişi ise beraat etti.

Haber Merkezi AA DHA
Necati Doğru - Emin Çölaşan
Necati Doğru - Emin Çölaşan

Sözcü gazetesinin sahibi Burak Akbay, yazarları Emin Çölaşan ve Necati Doğru ile genel yayın yönetmeni Metin Yılmaz'ın da aralarında bulunduğu 9 sanığın yargılandığı davada karar açıklandı.

İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesince duruşmada, verilen aranın ardından karar okundu.

Mahkeme heyeti, "savunmasının alınmamış olmasını, hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı bulunmasını" dikkate alarak, sanık Burak Akbay hakkındaki dosyanın ayrılmasına hükmetti.

Gazetenin yazarları sanıklar Emin Çölaşan ve Necati Doğru'yu, "FETÖ'ye bilerek ve isteyerek yardım etme" suçundan 3 yıl 6 ay 15'er gün hapis cezasına çarptıran mahkeme heyeti, internet sitesinin yayın yönetmeni sanık Mustafa Çetin ve Genel Yayın Yönetmeni Metin Yılmaz'ı da aynı suçtan 3 yıl dörder ay hapis cezasına mahkum etti.

Sözcü Gazetesi davasında mütalaa hazırlandı
GÜNDEM
Sözcü Gazetesi davasında mütalaa hazırlandı

Mahkeme heyeti, sanıklar Yücel Arı, Yonca Yücekaleli ve Bekir Gökmen Ulu'yu ise aynı suçtan 2 yıl birer ay hapis cezasına çarptırdı.

Sanık Mediha Olgun'un dosya kapsamı, toplanan deliller, atılı suçun sanık tarafından işlenmediğinin sabit olması gerekçesiyle beraatine karar verildi.

Sözcü gazetesi çalışanlarına hapis istemi
GÜNDEM
Sözcü gazetesi çalışanlarına hapis istemi

Davanın geçmişi

Davanın 18 Nisan'da görülen celsesinde, savcı esas hakkındaki mütalaasını açıklamıştı. Savcı, sanıklar Emin Çölaşan, Necati Doğru, Gökmen Ulu, Mediha Olgun, Metin Yılmaz, Mustafa Çetin, Yücel Arı ve Yonca Yücekaleli'nin "Silahlı terör örgütü içindeki hiyerarşik yapıya dahil olmamakla birlikte örgüte bilerek ve isteyerek yardım etme" suçundan 5 yıldan 10 yıla kadar hapisleri talep etmişti. Sanık Mediha Olgun hakkında ayrıca etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanması da talep edilmişti. Savunması alınamayan firari sanık Burak Akbay'ın dosyasının ise ayrılması istenmişti.

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Sözcü gazetesi davasında karar

Sözcü gazetesi davasında karar

Çölaşan ve Doğru'ya FETÖ'ye yardım suçundan hapis cezası.

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