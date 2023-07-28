Sözcü Yazarı Aytunç Erkin: Kılıçdaroğlu belediye başkanları toplantısında partiyi İmamoğlu'na emanet etmenin doğru olmayacağını anlattı

Muhalefete yakınlığıyla bilinen gazeteci Levent Gültekin katıldığı yayında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik sert ifadeler kullandı. Kılıçdaroğlu'nun "Seçim sonuçlarını yenilgi olarak görmüyorum" açıklamasını değerlendiren Gültekin, "Bunun tek bir adı vardır; siyasi dolandırıcılık. Bu yenilgi bile değil. Yenilginin bir namusu vardır." dedi.