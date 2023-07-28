Sözcü Yazarı Aytunç Erkin: Kılıçdaroğlu belediye başkanları toplantısında partiyi İmamoğlu'na emanet etmenin doğru olmayacağını anlattı

Sözcü yazarı Aytunç Erkin, Kılıçdaroğlu'nun parti toplantısında İmamoğlu'nun adaylığına açık açık karşı çıktığını söyledi.
Seçim mağlubiyetinin ardından 'değişim' hareketinin başını çeken isimlerden olan ve Kemal Kılıçdaroğlu'na bayrak açan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu önceki gün, 4 Temmuz'da kurduğu 'iktidar için değişim' isimli internet sitesiyle ilgili bir paylaşımda bulundu.
İmamoğlu 'değişim' demeye devam ediyor
İmamoğlu'nun bu sözleri adaylığını açıklayacağı yönündeki iddiaları kuvvetlendirirken Sözcü yazarı Aytunç Erkin, CHP'li bir yöneticinin kendisine yaptığı açıklamayı paylaştı.
Kılıçdaroğlu'nun toplantıda İmamoğlu'na açık açık karşı çıktığı öne sürüldü
Erkin, CHP'li bir yöneticinin Kılıçdaroğlu'nun partiyi İmamoğlu'na emanet etmenin doğru olmayacağını anlattığını ifade etti.
Erkin'in görüşüne yer verdiği CHP'li yönetici şunları söyledi: