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Sözcü Yazarı Aytunç Erkin: Kılıçdaroğlu belediye başkanları toplantısında partiyi İmamoğlu'na emanet etmenin doğru olmayacağını anlattı

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu değişim mesajları vermeye devam ederken Sözcü yazarı Aytunç Erkin, Kılıçdaroğlu'nun parti toplantısında İmamoğlu'na açık açık karşı çıktığını öne sürdü. Erkin, CHP'li bir yöneticinin kendisine yaptığı açıklamada "Kılıçdaroğlu belediye başkanları toplantısında İmamoğlu'nun adaylığına karşı olduğunu, partiyi ona emanet etmenin doğru olmayacağını anlattı." dediğini söyledi.

14:49 . 28/07/2023 Cuma
Yeni Şafak
Sözcü yazarı Aytunç Erkin, Kılıçdaroğlu'nun parti toplantısında İmamoğlu'nun adaylığına açık açık karşı çıktığını söyledi.

Sözcü yazarı Aytunç Erkin, Kılıçdaroğlu'nun parti toplantısında İmamoğlu'nun adaylığına açık açık karşı çıktığını söyledi.

Seçim mağlubiyetinin ardından 'değişim' hareketinin başını çeken isimlerden olan ve Kemal Kılıçdaroğlu'na bayrak açan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu önceki gün, 4 Temmuz'da kurduğu 'iktidar için değişim' isimli internet sitesiyle ilgili bir paylaşımda bulundu.

İmamoğlu 'değişim' demeye devam ediyor

Sayfasını bir milyondan fazla kişinin ziyaret ettiğini ve 100 binden fazla kişinin görüş ve önerilerini ilettiğini belirten İmamoğlu,
"Toplum liderin değişmesini bekliyor"
dedi.

İmamoğlu'nun bu sözleri adaylığını açıklayacağı yönündeki iddiaları kuvvetlendirirken Sözcü yazarı Aytunç Erkin, CHP'li bir yöneticinin kendisine yaptığı açıklamayı paylaştı.

Kılıçdaroğlu'nun toplantıda İmamoğlu'na açık açık karşı çıktığı öne sürüldü

Erkin, CHP'li bir yöneticinin Kılıçdaroğlu'nun partiyi İmamoğlu'na emanet etmenin doğru olmayacağını anlattığını ifade etti.

Erkin'in görüşüne yer verdiği CHP'li yönetici şunları söyledi:

"Kemal Kılıçdaroğlu belediye başkanları toplantısında Ekrem İmamoğlu'nun adaylığına karşı olduğunu, partiyi ona emanet etmenin doğru olmayacağını anlattı."



#Ekrem İmamoğlu
#Kemal Kılıçdaroğlu
#CHP
#Aytunç Erkin
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