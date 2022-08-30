Sözde öğretmen HDPKK'lıya sahip çıkan Kılıçdaroğlu'na Soylu'dan tepki geldi: Utanmıyor musun?

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun öğretmenler hakkında sosyal medyadan yaptığı paylaşıma yanıt verdi. Kılıçdaroğlu, devlette görevli bir öğretmene bir gösteri esnasında biber gazı sıkıldığını iddia ederek "Al bunu diyen" o kişi, beni beklesin. Öğretmene yapılan bu efeliği affetmeyeceğiz!" ifadelerini kullandı.

SÖZDE ÖĞRETMEN HDPKKLI ÇIKTI

Ancak olayın arkasındaki gerçek bambaşka çıktı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, gösteriler esnasında biber gazı sıkılan kişinin daha önce terör şube tarafından defalarca gözaltına alındığını ve kamuda öğretmenlik yapmadığını ifade etti. Diğer yandan "sözde" öğretmenin HDP'ye destek veren fotoğrafını paylaşan Bakan Soylu "Profesyonel eylemci HDPKK'lı eliyle polisle öğretmeni karşı karşıya getirmeye utanmıyor musun?" dedi.

Süleyman Soylu'nun açıklamaları

Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı adayı olmak için ergenleşmeni anlıyorum. Seni "troll" yapmalarını da anlıyorum. Anlamadığım; 1-FETÖ'nün ayak izinden yürümen, 2-HDPKK'ya sevgin, 3-CHP'yi her türlü suç örgütüne alet etmen, 4-Kutuplaştırma ve kaos için her türlü tahrike oynaman.

Kılıçdaroğlu, Ankara'da, defalarca Emniyet Terör Şube'nin gözaltına aldığı, kamuda öğretmenlik de yapmayan, profesyonel eylemci HDPKK'lı eliyle polisle öğretmeni karşı karşıya getirmeye utanmıyor musun?

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Kılıçdaroğlu, 6'lı masaya kendini ispat için her yolu deniyorsun. Yeter Kendi hırsın için yaptığın bu sorumsuzluklardan vazgeç.