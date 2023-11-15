Sözde siviller

İsrail’in Gazze’deki sınır tanımayan şiddeti giderek artarken İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nın “Sivilleri silah kullanmaya teşvik ediyoruz” açıklamasının ardından İsrail sokakları silahlı siviller ile doldu. Başkent Tel Aviv'in yanı sıra Kudüs’ün batısı ve Batı Şeria sokaklarında on binlerce sivil, günlük hayatta uzun namlulu silahlarla dolaşıyor. İşgalciler, sokaklarda gördükleri Filistinlileri İsrail hükümetinin dağıttığı silahlarla tehdit ile kalmayıp canlarına da kastediyor.

Özellikle Batı Şeria’daki mülteci kamplarında yol keserek Filistinlileri öldüren Yahudi yerleşimciler herhangi bir ceza almıyor. İsrailli sözde sivillere dağıtılan silah sayısı 400 bin civarında. Öte yandan bu sayılara ek olarak İsrail hükümeti 7 Ekim'den bu yana 190 bin silah ruhsatı başvurusu aldı.