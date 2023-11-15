|
Gündem

Sözde siviller

Yüz binlerce silahlı yerleşimci terörist ve yedek askerin olduğu İsrail’de neredeyse artık herkes silahlı. Netanyahu’nun silahlanmayı teşvik etmesinin ardından Tel Aviv, Kudüs ve Batı Şeria sokaklarında on binlerce kişi uzun namlulu silahlarla dolaşıyor. Ülkede 7 Ekim’den bu yana 190 binden fazla silah ruhsatı başvurusu yapılmış.

Canberk Doğan
04:00 - 15/11/2023 Çarşamba
Güncelleme: 01:56 - 15/11/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Arşiv.

Arşiv.

İsrail’in Gazze’deki sınır tanımayan şiddeti giderek artarken İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nın “Sivilleri silah kullanmaya teşvik ediyoruz” açıklamasının ardından İsrail sokakları silahlı siviller ile doldu. Başkent Tel Aviv'in yanı sıra Kudüs’ün batısı ve Batı Şeria sokaklarında on binlerce sivil, günlük hayatta uzun namlulu silahlarla dolaşıyor. İşgalciler, sokaklarda gördükleri Filistinlileri İsrail hükümetinin dağıttığı silahlarla tehdit ile kalmayıp canlarına da kastediyor.

190 BİN BAŞVURU

Özellikle Batı Şeria’daki mülteci kamplarında yol keserek Filistinlileri öldüren Yahudi yerleşimciler herhangi bir ceza almıyor. İsrailli sözde sivillere dağıtılan silah sayısı 400 bin civarında. Öte yandan bu sayılara ek olarak İsrail hükümeti 7 Ekim'den bu yana 190 bin silah ruhsatı başvurusu aldı.



#İsrail
#Soykırım
#Filistin
2 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
SED yardımı ne zaman yatacak Kasım 2023? İşte ödeme takvimi...