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Şube değişiklikleri mercek altında

Şube değişiklikleri mercek altında

Merve Safa Akıntürk
04:0012/10/2024, Cumartesi
G: 12/10/2024, Cumartesi
Yeni Şafak
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Milli Eğitim Bakanlığı, ilkokul 1. ve ortaokul 5. sınıflarda yapılan şube değişimlerini takibe aldı.

Milli Eğitim tarafından bu yıl ilk defa ilkokul 1. sınıf şubeleri ile sınıf öğretmenleri ve ortaokul 5. sınıf şubeleri, e-okul sistemi üzerinden kura yöntemi ile belirlenmişti.


2 BİNDEN FAZLA OKULDA İNCELEME

Bakanlık, bazı okulların 2024-2025 Eğitim Öğretim Yılı'nda e-Okul sistemi üzerinden şubelere yerleştirilen öğrencilerin bazılarını sonradan yeni bir şubeye kaydettikleri iddiası kapsamında inceleme ve soruşturma süreci başlattı. Bu kapsamda, Türkiye geneli şube değişikliği işlemi yapılan 1. ve 5. sınıf 12 binden fazla öğrencinin eğitim gördüğü 2 binden fazla okul hakkında inceleme veya işlem yapılmak üzere 80 ilin valiliklerine yazı gönderildi.


MÜFETTİŞLER TAKİP EDECEK

Öte yandan, ilkokul 1. sınıf öğrencilerinin şubeleri ve sınıf öğretmenleri ile ortaokul 5. sınıf öğrencilerinin şubelerinin okul müdürlüklerince e-Okul sistemi üzerinden belirlenmesi sonrası ilk kez yapılan şube değişikliği işlemleri bakanlık ve eğitim müfettişleri tarafından incelenecek.




#meb
#ilkokul
#eğitim
#denetleme

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