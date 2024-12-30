‘Suça yardım’a yeni düzenleme

Narin Güran davasında, tutuklu yargılanan Nevzat Bahtiyar'ın 4 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılmasına rağmen bu sürenin 1 yıla yakın bölümünü hapiste geçirecek olması, bir kez daha ceza infaz sisteminde yapılacak olan değişikliği gündeme getirdi. Ceza infaz sisteminde yapılacak olan değişim için ocak ayında açıklanacak olan 4'üncü Ulusal Yargı Reformu Strateji belgesinin beklendiği ifade edildi. Adalet Bakanlığı kaynakları, infaz paketinin ceza alt sınırı düzenleyen hükümleri ile suçlulara ve suç mücadeleye dönük kısımlarının ikiye bölünebileceğini kaydederek, alt sınır bandının 2 yıldan 4 yıla çıkarılması için pek çok kanunda değişiklik gerektiğini vurguladı.

YARGIYI YÖNLENDİREN YANACAK

Kamuoyun vicdanını yaralayan davalarda yardım ve yataklık suçunun da cezasının kapsamının genişletilmesi de bekleniyor. Buna göre, suça azmettirme halinde kişiye fail ile aynı ceza verilirken yardım ve yataklıkta uygulanan indirim hali yeniden düzenlenecek. Yargıyı yanıltma, soruşturma ve kovuşturmayı yanlış yönlendirme gibi suçlara bulaşması halinde ek indirim yapılmasını önüne geçilecek.

İLAVE İNDİRİM OLMAYACAK

Alt sınır bandının değiştirilmesinin yanı sıra tutuklama tedbirinin, toplumsal huzuru ve kamu düzenini koruyacak şekilde yeniden ele alınacak. Buna göre, tedbir olarak cezaevinde tutuklu bulundurulan kişinin cezaevinde geçirdiği sürenin cezadan düşürülmesi halinde bu ceza süresinde ilave bir indirime gidilmeyecek. Cezaların caydırıcılığı kapsamında, hükümlülerin denetimli serbestlikten faydalanabilmesi için asgari bir süre ceza infaz kurumunda kalma zorunluluğunun getirilecek.

ALT SINIR GÜNCELLENECEK

Trafikte yol kesme, alkol ve uyuşturucu madde etkisinde araç kullanma, meskûn mahalde silahla ateş etme, tehdit, kasten yaralama, neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama ve taksirle yaralama suçlarının cezalarının alt sınır bandı en az iki katı artırılacak. Ehliyetsiz araç kullanma, ruhsatsız yivsiz tüfek bulundurma ya da taşıma, izinsiz kurusıkı tabanca taşıma ve ateş etme için verilen idari para cezalarının artırılması da gündemde. Bilişim sistemleri ve telefonla yapılan dolandırıcılığın önüne geçilmesi içim ceza adaleti sisteminin caydırıcılığını güçlendirilecek. Bu suçları işleyenler yatarı olmadan toplum arasına karışamayacak.







