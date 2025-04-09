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Sulama kanalında erkek cesedi bulundu

Sulama kanalında erkek cesedi bulundu

12:059/04/2025, Çarşamba
DHA
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Ceset, ihbar üzerine ekipler tarafından sudan çıkarıldı.
Ceset, ihbar üzerine ekipler tarafından sudan çıkarıldı.

Şanlıurfa'da, sulama kanalında erkek cesedi bulundu. Üzerinden kimlik çıkmayan ceset, otopsisi yapılmak ve kimliği belirlenmek üzere Adlı Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

Şanlıurfa Karşıyaka Mahallesi'nde sabah saatlerinde, Devlet Su İşleri'ne (DSİ) ait sulama kanalında su yüzeyinde hareketsiz duran kişiyi görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler tarafından sudan çıkarılan ve üzerinden kimlik çıkmayan ceset, otopsisi yapılmak ve kimliği belirlenmek üzere Adlı Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.



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