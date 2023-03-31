Sultanbeyli Deprem Bölgeleri İçin Tek Yürek

Türkiye’yi derinden etkileyen depremin yaraları el birliğiyle sarılmaya devam ediyor. Tüm Türkiye afet bölgesi için seferber oldu. Sultanbeyli Belediyesi de Elbistan ve Kırıkhan’da ekipleriyle depremden etkilenen vatandaşlar için çalışmalarını sürdürüyor.

Elbistan ve Kırkhan’a İftar Çadırı Kuruldu

AFAD ile koordineli olarak yürütülen çalışmalar kapsamında Elbistan ve Kırıkhan’a iftar çadırı kuruldu. Depremzedelere iftar ve sahurda yemek çıkartılıyor ve bölge halkının yarasını sarmak için gayret gösteriliyor.

Konteyner Kentte Sona Doğru

Sultanbeyli Belediyesi, depremden etkilenen vatandaşların barınması için Hatay Kırıkhan’a konteyner kent kuruyor. Altyapı çalışmaları tamamlanan konteyner kent, bölge halkının barınmasına imkân sağlayacak. Konteyner kentin içerisinde sosyal alan, çocuk oyun alanı, çamaşırhane, kreş, meydan, mescit, aşevi, berber, büfe, sosyal market, revir ve otopark alanı bulunuyor.

Yapılan çalışmalarla ilgili bilgiler veren Belediye Başkanı Hüseyin Keskin, “Sultanbeyli Belediyesi olarak depremin ilk anından bu yana bölgede AFAD ile koordineli olarak çalışmalar yürütüyoruz. Konteyner kentimiz tamamlanmak üzere. İnşallah en kısa sürede kardeşlerimiz konteyner kentimize yerleşecek. Diğer taraftan Elbistan ve Kırıkhan’da iftar çadırımızı da faaliyete geçirdik. İnşallah hep birlikte yaralarımızı hızla sarmaya devam edeceğiz.” dedi.

Sultanbeyli, Vizyon Projeleriyle Yarınlara İlerliyor

Gençlerin Buluşma Adresi: Genç Adres

Sultanbeyli Belediyesinin gençler için hayata geçirdiği Genç Adres hizmete girdi. Konseptini, sosyal medya üzerinden düzenlenen anketle gençlerin belirlediği Genç Adres; çok fonksiyonlu özelliğiyle dikkat çekiyor. Teknolojik imkanlarla donatılan binada; kütüphane, kafe, e-spor merkezi, Youtube stüdyosu gibi imkanlar bulunuyor. Ayrıca Genç Adres’te Uluğ Bey Kütüphanesi de ilçe sakinlerine hizmet verecek. Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Sultanbeyli Belediye Başkanı Hüseyin Keskin, “Gençlerimiz için yatırımlarımıza hız kesmeden devam ediyoruz. Onların kendilerini geliştirmelerine imkân sunan ortamlar oluşturuyoruz. Akademik destekten sanatsal faaliyetlere, kütüphanelerimizden Bilim Merkezimize kadar birçok imkanlarımızla gençlerimizin yanındayız. Şimdi de Genç Adres binamızı hizmete aldık. Teknolojik imkanlarla donattığımız adresimizi gençlerimiz çok sevecek. Ayrıca içerisindeki Uluğ Bey Kütüphanesi de Genç Adres binamız da hizmet vermeye başladı. Tüm Gençlerimizi Genç Adres’imize davet ediyorum. Merkezimiz şimdiden ilçemize hayırlı olsun.” dedi.

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Sultanbeyli’de Yeni Projeler Hayata Geçiyor

Sultanbeyli Belediyesi, ilçeye yeni yatırımlar kazandırmayı sürdürüyor. Âşık Veysel Sanat Evi, Yavuz Selim Muhtarlığı ve Taziye Evi, Orhangazi Muhtarlığı ve Bilgi Evi projeleri hızla tamamlanıyor. Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Sultanbeyli Belediye Başkanı Hüseyin Keskin, “İlçemize değer kazandıran yatırımlar yapmayı hız kesmeden sürdürüyoruz. Birçok projemizi hizmete açarken diğer projelerimizi de ivedilikle hayata geçiriyoruz. Muhtarlarımızın daha iyi hizmet verebilmesi için Yavuz Selim Muhtarlık Binası ve Taziye Evi ile Orhangazi Muhtarlık Binası ve Bilgi Evi’nin çalışmalarını tamamlamak üzereyiz. Projelerimiz tamamlandığında muhtarlarımızın ve hemşehrilerimizin hizmetine sunacağız. Sevgi, saygı, hoşgörü, vatanseverlik duygularını barındıran ve medeniyetimize özgü olan âşıklık geleneğimizin, son büyük temsilcilerinden Âşık Veysel’in adını verdiğimiz sanat evi projemizi de hızla tamamlıyoruz. Binalarımızın şimdiden ilçemize hayırlı olmasını diliyorum.” dedi.

Mevlâna İdris Kütüphanesi 7/24 Hizmet Veriyor

Çocuk edebiyatının önde gelen ismi Mevlâna İdris’in adını taşıyan Mevlâna İdris Kütüphanesi, ziyaretçilerine 24 saat hizmet veriyor. Öğrencilerin akademik kariyerleri için rahat bir çalışma ortamı sunan kütüphanede, lisansüstü eğitim gören öğrenciler ve araştırmacılara özel Haluk Dursun ve Teoman Duralı Araştırma Salonları bulunuyor. Ziyaretçilerinin her ihtiyacının düşünüldüğü, 2 kattan oluşan kütüphanede; ferah çalışma alanları, etkinliklerin yapılacağı sahne alanı, sinema salonu, söyleşilerde kullanılmak üzere amfi tiyatro alanı, kafeterya ve mescit yer alıyor. Zengin kaynakları, dijital araştırma ortamı ve yardımcı ekipmanların da yer aldığı kütüphane özellikle gençlere sunduğu imkanlarla öne çıkıyor.

Dijital Sultanbeyli Esnafları Ağırlıyor

İlçe esnaflarının e-ticarete geçişini ve dijital dönüşümünü destekleyerek, Sultanbeyli’nin ekonomisine katkı sağlamak amacıyla hayata geçirilen Dijital Sultanbeyli projesi kapsamında Dijital Dönüşüm ve Yetkinlik Geliştirme Merkezi hizmete başladı. Hayata geçirilen projeyle; ilçe esnaflarına işletmelerinin e-ticarete dahil edilmesi konusunda, e-fatura kontör desteği, kep adresi, elektronik imza, marka başvurusu ve danışmanlığı, entegrasyon yazılım desteği sağlanıyor. E-Ticaret Danışmanlığı, Profesyonel Ürün Fotoğraf Çekimi ve İçerik Editörlüğü, Sosyal Medya Kurulum ve Danışmanlığı, Operasyon (kargo) ve Süreç Yönetimi, seminerler gibi birçok alanda hizmet veriliyor. Tamamen ücretsiz danışmanlık ve eğitimlerle katılımcıların verimliliğini arttırmak üzere çalışmalar yürütülüyor.

Engelsiz Yaşam Merkezi Hızla tamamlanıyor

Hayırsever iş insanı Dr. Ahmet Ayyıldız’ın bağışlarıyla hayata geçecek merkezin 1426.00 m² kapalı alanı bulunuyor. Engelsiz parkının da yer alacağı merkez, konuklarına 619 m² açık alana sahip hobi bahçesi gibi imkanlar da sunacak. Dersliklerin yer alacağı muazzam projenin içinde; çok amaçlı salon, engelli rehabilitasyon havuzu, spor salonu, bakım odaları, engelsiz kahvesi, sağlık ünitesi yer alacak. Çok fonksiyonlu yaşam merkezi faaliyete girdiğinde özel misafirlerine 20 farklı alanda atölye, kurs, terapi, özel eğitim, bakım ve teknik destek hizmetleri sunacak.

Sultan Korusu İstanbul’a Nefes Oldu

Toplam 127.000m2 alan üzerine inşa edilen Sultan Korusu, ferah ortamıyla ilçenin ve çevre ilçelerin yeni yaşam alanı haline geldi. Ormanın dokusuna uygun ahşap köprüleri, biyolojik göleti, çocuk oyun alanları, kır kahvesi, kütüphanesi, çevreci pişirme üniteleri ve estetik çeşmeleriyle ferah bir mekânda dinlenme imkânı sunan Koru; ziyaretçilerinin en güzel anılarına ev sahipliği yapıyor.

Tarihe Açılan Kapı: Aydos Kalesi

Tarihçi Prof. Dr. Halil İnalcık’ın “İstanbul’un Kapısı” olarak nitelendirdiği tarih ve kültür mirası Aydos Kalesi, büyük bir titizlikle sürdürülen çalışmalar sonunda ziyarete açıldı. İlçenin tarih turizmine büyük katkısı bulunan tarihi yapı, ziyarete açıldığından bu yana yerli ve yabancı binlerce turistin ilgi odağı oldu.

“Daha Güzel Bir Sultanbeyli İçin Çalışıyoruz”

Belediye Başkanı Hüseyin Keskin, “İlçemizi geliştirip kalkındırmaya devam ediyoruz. Sultanbeyli’miz her geçen gün yaptığımız çalışmalarla yoluna emin adımlarla ilerliyor. Gençlerimiz için, toplumumuzun her kesimi için özenle projeler oluşturuyoruz. İnşallah daha güzel bir Sultanbeyli’yi hep birlikte inşa etmeye devam edeceğiz.” dedi.



