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İSTANBUL

Sultangazi’de kirliliğe karşı buzdan heykelli etkinlik

Sultangazi’de kirliliğe karşı buzdan heykelli etkinlik

Sultangazi Belediyesi, Hacı Bektaş-ı Veli Şehir Ormanı’nda önemli bir etkinlik düzenledi. Şehir Ormanına gelen vatandaşlar, çevre bilincine dikkat çekmek için ormana konulan buzdan yapılmış fosil sütununu görünce şaşkınlığını gizleyemedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Sultangazi’de kirliliğe karşı buzdan heykelli etkinlik
Etkinliğe Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun ve eşi Tuba Dursun, AK Parti İlçe Başkanı Süleyman Yiğitoğlu, MHP İlçe Başkanı Yusuf Özel, Meclis Üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

Sultangazi Belediyesi, 21-26 Mart Orman Haftası kapsamında anlamlı bir etkinliğe ev sahipliği yaptı. ‘Çevreyi koru özenle, geleceğe bak güvenle’ sloganıyla Hacı Bektaş-i Veli Şehir Ormanı’nda etkinlik düzenlendi. Etkinliğe Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun ve eşi Tuba Dursun, AK Parti İlçe Başkanı Süleyman Yiğitoğlu, MHP İlçe Başkanı Yusuf Özel, Meclis Üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

‘ORMANLARI KORUMALIYIZ’

  • Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, geleceğe bırakılacak en değerli mirasın yeşil alanlar olduğuna dikkat çekti. Başkan Dursun, “Çocuklarımızın daha kaliteli bir yaşam sürmesi adına yeşili korumamız gerekiyor. Burada da 7’den 70’e hepimize önemli görevler düşüyor. Bugün burada rastgele, umursamadan çevreye atılan çöplerin doğada uzun yıllar kalabileceğini göstermek amacıyla Orman Haftası kapmasında önemli bir etkinlik düzenledik. Eğer ormanlarımızı korumaz, atıklarımızı çevreye rastgele atarsak geleceğe bırakacağımız miras kocaman bir fosil olur. Unutmayalım ki, çevremizi, ormanları ve dünyayı korumak hepimizin elinde” diye konuştu.

FOSİLLE DİKKAT ÇEKİLDİ

Sultangazi Belediyesi Hacı Bektaş-i Veli Şehir Ormanı’na buzdan yapılmış bir fosil sütunu getirdi. Ormana rastgele atılan çöplerin çevreye verdiği tahribatı anlatmak için atıklardan insan figürü oluşturularak buzdan yapılan sütunun içine yerleştirildi. Ziyaretçiler, etkinlik alanındaki buzdan heykeli görünce şaşkınlığını gizleyemedi. Etkinlik alanında; atıkların orman içinde ne kadar süre yaşadığı, ormanların nasıl oluştuğu ve ülkemizde yer alan ormanlarla ilgili sayısal verilerin de olduğu bir sergi de yer aldı.

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