Sultangazili gençler festivalde eğleniyor

Sultangazi Belediyesi’nin gençlere yönelik etkinlikleri hız kesmeden devam ediyor. Gençleri spora, kitaba ve eğlenceye doyuracak ‘Sultanşehir Gençlik Fest’ başladı. Gençlerin büyük ilgi gösterdiği festivalin açılış programına AK Parti İstanbul Milletvekili Ahmet Hamdi Çamlı, Sultangazi Kaymakamı Uğur Kalkar, Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun ve eşi Tuba Dursun, eski Milli Basketbolcu Harun Erdenay, AK Parti Sultangazi İlçe Başkanı Süleyman Yiğitoğlu, MHP Sultangazi İlçe Başkanı Yusuf Özel, AK Parti İlçe Kadın Kolları Başkanı Vasfiye Ayvalı, AK Parti İlçe Gençlik Kolları Başkanı Yasin Bakırcı, Belediye Başkan Yardımcıları, Meclis üyeleri, STK temsilcileri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.
‘GENÇLERİMİZ NE İSTİYORSA ONU YAPMA GAYRETİNDEYİZ’
Gençler ne istiyorsa onu yapmaya gayret ettiklerini belirten Başkan Abdurrahman Dursun, “Gençlerimizin nüfus olarak bol olduğu Sultangazi’yi daha güzel bir hale getirmek amacındayız. Gençlerimizin kendilerini gösterebileceği, farklı farklı etkinliklerde bir arada olabileceğimiz çok güzel işler ortaya koyuyoruz. Eğlence her zaman önemli ama kitap fuarımızı da pas geçmeyelim. Eğitimin ve bilginin çok önemli olduğunu düşünerek Gençlik Festivalimizin içine bir de kitap fuarı koyduk” dedi.