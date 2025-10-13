Sumud Filosu ‘Umut tüneli’ oldu

Bosna’daki Srebrenitsa soykırımında yaşananlar ile Gazze’deki yaşanan abluka arasında, çarpıcı benzerlikler bulunuyor. 1993-1995 tarihleri arasında abluka altında tutulan Bosna’da, insani yardımın ulaştırılması için yerin altından 'umut tüneli' açılmıştı. Bugün, Gazze için insani yardım koridoru açma niyeti, o dönemdeki umut tünelini hatırlatıyor.

DÜNYA SESSİZ KALDI

O tünelin kazıcılarından ve savaşta gazi olan Prof. Dr. Mujo Begić, yıllarca süren Srebrenitsa kuşatmasını anlatarak şunları söyledi: “Srebrenica’da uluslararası toplumun gözü önünde aç bırakıldık, öldürüldük, yardımlar engellendi. Bugün aynı tablo Gazze’de yaşanıyor. Çocuklar açlıktan ölüyor, bombalar altında katlediliyor ama dünya yine sessiz.”

Mujo Begić

O TÜNEL BİZE NEFES OLMUŞTU

Begić, Gazze’deki ablukayı kırmak için yola çıkan Sumud Filosunu da 'umut tüneli'ne benzeterek şu ifadeleri kullandı: “1993’te abluka altındayken bölgemize insani yardımın girişi için ‘umut’ adını verdiğimiz bir tünel açmıştık. Açlık ve susuzlukla mücadele ederken bu tünel bize nefes olmuştu. Bugün Sumud Filosu’nun Gazze halkına taşıdığı mesaj da aynı umudu yansıtıyor. Bir gün bu abluka kırılacak ve bu umut yerini bulacak.”

BENZER ACILAR YAŞANDI

Gazze’de yaşanan ablukanın bir benzerini Srebrenica’da da yaşadıklarını belirten Prof. Dr. Mujo Begić, “Tuzla’dan gelen doktorlar, Sırp güçlerinin arasından yürüyerek geçip insanlara ilaç ulaştırmaya çalışıyordu. Ancak BM askerlerinin gözü önünde insani yardımlar engelleniyor, konvoylar yağmalanıyordu. Bugün Gazze’de yaşanan da farklı değil. Sumud Filosu, dünyanın dört bir yanından gelen vicdanlı insanların onurlu çabası olarak tarihe geçecek. Amaç, Gazze’deki vahşete dikkat çekmekti, ancak İsrail hem yardımı engelledi hem de aktivistleri hukuksuz şekilde gözaltına aldı” dedi.











