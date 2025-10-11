Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Avrupa
Fransız vekilden Türk yetkililere ve THY'ye 'Özgürlük Filosu' teşekkürü: Fransa onları terk etti, Türkiye sahip çıktı

Fransız vekilden Türk yetkililere ve THY'ye 'Özgürlük Filosu' teşekkürü: Fransa onları terk etti, Türkiye sahip çıktı

00:2911/10/2025, Cumartesi
AA
Sonraki haber
Fransız milletvekili Amrani, 3 Fransız aktivistin Paris'e dönmesine imkan tanıyan Türk yetkililere ve THY'ye teşekkür etti.
Fransız milletvekili Amrani, 3 Fransız aktivistin Paris'e dönmesine imkan tanıyan Türk yetkililere ve THY'ye teşekkür etti.

Fransız milletvekili Farida Amrani, İsrail tarafından uluslararası sularda saldırıya uğrayarak alıkonulan Özgürlük Filosu Koalisyonu'ndan 3 Fransız aktivistin Paris'e dönmesine imkan tanıyan AK Parti Grup Başkanvekili Bahadır Yenişehirlioğlu, AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan ve Türk Hava Yolları'na (THY) teşekkür etti.

Kendisi de Özgürlük Filosu'na katılan ancak 9 Ekim'de ülkesine dönen Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) Partisi Milletvekili Farida Amrani, Filo'daki Fransız aktivistlerin ülkelerine dönüşüne ilişkin ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından açıklama yaptı.

Amrani, İsrail'de yasa dışı şekilde alıkonan 9 Fransız vatandaşın İstanbul'a gönderildiğini belirterek,
"Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot, onları Paris'e getirmeye yardımcı olmayı reddetti."
ifadesini kullandı.
Fransa'nın Tel Aviv ve İstanbul'daki Başkonsolosluklarının yanı sıra Barrot'un ekibiyle de görüştüğünü aktaran Amrani,
"(Barrot'un) Ekibiyle birkaç kez görüştüm. Talimatlar netti: Fransız vatandaşlarının dönüşünün karşılanmamasıydı. Fransa, onları terk etmeyi seçti."
değerlendirmesinde bulundu.

THY'nin ve Türk makamlarının sayesinde Fransız aktivistlerden 3'ünün İstanbul'dan Paris'e dönebildiğinin altını çizen Amrani, THY'ye, AK Parti Grup Başkanvekili Bahadır Yenişehirlioğlu'na ve AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan'a teşekkür etti.



#Farida Amrani
#Türk Hava Yolları
#Fransa
#Türkiye
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Sürücü belgesi yenileme için son gün yaklaşıyor! Ehliyet yenileme işlemi zamana kadar yapılacak?