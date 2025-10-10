Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Özgürlük Filosu aktivistleri Türkiye yolunda: 18 Türk aktivisti taşıyan uçak Eilat'tan havalandı

Özgürlük Filosu aktivistleri Türkiye yolunda: 18 Türk aktivisti taşıyan uçak Eilat'tan havalandı

12:2010/10/2025, Cuma
G: 10/10/2025, Cuma
Yeni Şafak
Sonraki haber
Özgürlük Filosu Koalisyonu'nda İsrail tarafından alıkonan 18 Türk ve bazı yabancı aktivistleri tahliye eden Türk Hava Yolları (THY) uçağı, Eilat kentinden havalandı.
Özgürlük Filosu Koalisyonu'nda İsrail tarafından alıkonan 18 Türk ve bazı yabancı aktivistleri tahliye eden Türk Hava Yolları (THY) uçağı, Eilat kentinden havalandı.

İsrail ordusu Küresel Sumud Filosu’ndan sonra ablukayı kırarak bölgeye insani yardım ulaştırmak için Gazze Şeridi’ne doğru seyreden Özgürlük Filosu Koalisyonu teknelerine saldırmıştı. Özgürlük Filosu'nda İsrail tarafından alıkonan 18 Türk ve bazı yabancı aktivistleri tahliye eden THY uçağı Eilat kentinden havalandı

İsrail tarafından uluslararası sularda, Gazze’ye insani yardım götürmek üzere yola çıkan Özgürlük Filosu'nda yer alan Vicdan Gemisi’ne düzenlenen saldırıda alıkonulan aktivistler tahliye ediliyor.


Dışişleri Sözcüsü Önce Keçeli, 18'i Türk 94 aktivistin öğleden sonra Türkiye'ye geleceğini duyurdu.


Keçeli'nin açıklamasında, "İsrail tarafından el konulan Özgürlük Filosu’na ait teknelerde bulunan 18 vatandaşımız, düzenlenen özel bir uçak seferiyle bu öğleden sonra ülkemize geliyorlar." ifadeleri yer aldı.


Açıklamada söz konusu seferle 21 ülkeden 94 aktivistin tahliyesinin gerçekleştirildiği belirtildi.


ÜÇ TÜRK VEKİL TAHLİYE EDİLMİŞTİ


Saadet Partisi Bursa Milletvekili Mehmet Atmaca, Saadet Partisi Hatay Milletvekili Necmettin Çalışkan ve Gelecek Partisi Denizli Milletvekili Sema Silkin Ün, Akdeniz’de seyir hâlinde olan Vicdan Gemisi ile Gazze ablukasına dikkat çekmek amacıyla yola çıkan isimler arasında yer alıyordu.


Ün, Atmaca ve Çalışkan, daha sonra Bakü'den kalkan Azerbaycan Havayolları'na ait uçakla dün gece 22.20'de İstanbul Havalimanı'na getirildi.



#Özgürlük Filosu
#İsrail
#Gazze
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Bursluluk sınav tarihi 2026: MEB İOKBS sınavı ne zaman, ilk burs ödemesi ne zaman?