Sumud’un ardından gelen yeni dalga: Özgürlük Filosu Gazze yolunda

Küresel Sumud Filosu’nun uluslararası karasularda işgalci güçler tarafından zorla alıkoyulmasının ardından, bu mücadelenin devamı niteliğindeki Özgürlük Filosu, Gazze’ye doğru yelken açtı. Filo, 22 ülkeden 146 aktivisti barındıran 11 gemiden oluşuyor. Gemiler, tıbbi ve insani yardım malzemeleri de taşıyor. Şu an Akdeniz açıklarında birleşen filo, Gazze ablukasını kırmak için rotasına devam ediyor. Yeni Şafak’a konuşan Özgürlük Filosu aktivistleri, ablukanın tamamen kırılması ve bölgeye insani yardımların ulaştırılması için her türlü yolu deneyeceklerini vurguladı.

Filonun en büyük gemisi olan Vicdan gemisi, daha önce Malta açıklarında işgalci İsrail tarafından hedef alınmış, Türkiye’de tamir edildikten sonra İtalya’ya gönderilerek yeniden filoya dahil edilmişti. Vicdan gemisinde büyük çoğunluğu sağlık çalışanları ve gazetecilerden oluşan 84 aktivist yer alıyor.

Mohamed Abarghis

BİZ SUMUD’UN ARDINDAN GELEN DALGAYIZ

Vicdan gemisine Fransa’nın Strasbourg kentinden katılan Kalp ve Damar Cerrahı Mohamed Abarghis, “Ne yazık ki arkadaşlarımız işgal güçleri tarafından uluslararası sularda zorla alıkonuldu. Bu, aktivistlerin açıkça kaçırılmasıdır” dedi. Abarghis, “İşgalciler ne kadar bizi engellemeye çalışırsa çalışsın, eylemlerimize devam edeceğiz. Biz, Küresel Sumud’un ardından gelen dalgayız. Bizden sonra çok daha büyük hareketler olacak” dedi. Gözaltına alınan aktivistler için üzgün olduğunu söyleyen Abarghis, “Öncelikli amacımız taşıdığımız insani yardımları Gazze’ye, Gazze halkına ulaştırmak. Yine de bu süreç Filistinlilerin sesinin duyulmasına vesile oluyor. Birbirimizi takip ederek bu sesi büyütüyoruz. Muhtemelen biz de hukuka aykırı şekilde alıkonulabiliriz, ama bunun başka filoları ve dalgaları tetikleyeceğine inanıyoruz. Akdeniz’i teknelerle öylesine doldurmalıyız ki, uluslararası kuralları ve insan haklarını hiçe sayan, savaş suçu işleyen İsrail, denizdeki baskımız karşısında bunalsın ve bizi hukuka aykırı şekilde alıkoyamasın. Bu zulmü eylemlerle durduracağız” diye konuştu.

Isalyn Shouri

ZEYTİN AĞACIMIZ YENİDEN BÜYÜYECEK

İkinci Dünya Savaşı sırasında Fransız direnişinde önemli bir aktivist olan halasının mücadelesini örnek aldığını belirten 83 yaşındaki Isalyn Shouri, 17 yaşındayken Cezayir halkının yanında yer alarak sömürgeciliğe karşı çıktığını söyledi. Dünyadaki ırkçılığa, sömürgeciliğe, işgallere ve özellikle İslamofobiye karşı her daim mücadele ettiğini belirten Shouri, “Şu anda da gözümüz kulağımız Gazze’deki soykırımda. Kronik hastalıklara sahip olamama rağmen bu filoya katılmak istedim. Gazze’de yaşanan işkenceler, acılar çok ağır. Onlar, ‘Bizi öldürebilirsiniz ama zeytin ağacımız yeniden büyüyecek’ diyor. Henüz bitmedi. Zor ama umudu kaybetmemeliyiz. Devletler derhal Gazze’ye insani yardım götüren bu filoları korumalı, Filistinlilerin ülkelerine dönüşünü sağlamalı, işgalci İsrail’i Gazze’den çıkarmalı ve Filistin Devleti’ni tanımalıdır. İnsanlık, bu vahşete artık dur demeli” ifadelerini kullandı. Kendi ülkesi olan Fransa’ya da sert sözlerle yüklenen Shouri, “İnsan haklarının ülkesi sayılan Fransa’nın, soykırımı desteklemesine dayanamıyorum. Filistin özgür olana dek onların sesi olmaya devam edeceğim. Bugün filoya katılacağım yarın başka bir eylem yapacağım” vurgusu yaptı.

Sema Silkin Ün

FİLOLARIN ARDI ARKASI KESİLMEYECEK

Gelecek Partisi Denizli Milletvekili Sema Silkin Ün de Gazze’ye doğru yola çıkan Özgürlük Filosu’nda yer aldı. Sumud Filosu’nun mirasını devralan bu yeni filonun, direniş mücadelesine yeni bir ses ve inanç kazandırdığını belirten Ün, “Bu filolar zulme karşı yılmaz bir direnişi, insanlığın vicdanını temsil ediyor. Bu filoların ismi ne olursa olsun hepsi aslında bir umudu temsil ediyor. Ve bu yolculuklar insanlığın vicdanına seslenen bir çağrı bırakıyor” dedi. Farklı ülkelerden gelen katılımcıların evrensel değerlerde birleştiğini vurgulayan Ün, "Doktorlar ve uluslararası medya mensupları, Gazze’deki sağlık ve medya ablukasını kırmak için bu kutlu sefere çıktı" ifadelerini kullandı.

Herkesin bütün iradesini güçlü kılarak Gazze'deki soykırımın neticelenmesini beklediğini vurgulayan Ün, "Gazze nefes alana, Filistin özgür olana kadar bu filoların ardı arkası kesilmeyecek. Ben inanıyorum bu gemilerdekiler her ne kadar yolculuk meşakkatli olsa da tekrar tekrar bu gemilerde yeni katılımcılarla birlikte yer alacaklar ve o ablukanın kırıldığı günü yaşayacaklar" vurgusu yaptı.








