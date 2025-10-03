Ablukayı kıracak yeni bir umut dalgası: Özgürlük Koalisyonu Filosu Gazze’ye gidiyor

Gazze’deki ablukayı kırmak için yola çıkan Özgürlük Filosu ilerleyişini sürdürüyor. Filonun ana gemisi olan Vicdan gemisi, Mayıs ayında Malta açıklarında düzenlenen bir insansız hava aracı (İHA) saldırısına uğramış ve ardından tamir edilmişti.

Filoyu, Vicdan (Conscience) adlı gemiyle birlikte “Özgürlük Filosu Koalisyonu” ve “Gazze İçin Binlerce Madleen” gibi insani yardım girişimlerine ilişkin gemiler oluşturuyor. Gemide 25 ülke vatandaşlarından oluşan, aralarında gazeteciler, sağlık çalışanları ve aktivistlerin bulunduğu çok sayıda kişi yer alıyor.

Filonun temel amaçları Gazze’ye insani yardım götürmek ve İsrail’in medya karartması politikasına karşı uluslararası basının bölgede konuşlanmasını sağlamak. Ayrıca Ablukanın denizden kırılmasına katkı sağlanması amaçlanıyor.

Mavi Marmara Özgürlük ve Dayanışma Derneği tarafından yapılan açıklamalarda, Özgürlük Filosu Koalisyonu’nun 2008 yılından bu yana Gazze ablukasının denizden kırılması yönünde çok sayıda girişimde bulunduğu belirtiliyor.

Yunan gemisi filoyu takibe aldı

Filonun etrafında Yunan Askeri Gemisi görüldü. Akdeniz açıklarına doğru ilerleyen ve Vicdan gemisinde bulunan aktivist ve Gelecek Partisi Milletvekili Selma Silkin Ün son gelişmeleri aktardı. Ün "Yunan gemisi kaptanımızla iletişime geçti ve hangi milletlerden insanlar olduğunu sordu. Yolculuğumuzun üçüncü gününde Girit'i geçtik, Akdeniz açıklarına doğru ilerliyoruz." ifadelerini kullandı.









İHH'dan “Nöbetteyiz” eylemi

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, Küresel Sumud Filosu ve Özgürlük Filosu Koalisyonu’na destek amaçlı “Nöbetteyiz” adlı oturma eylemi düzenledi. İstanbul’daki eylem, Eminönü Meydanı’nda gerçekleştirildi.

İHH Genel Başkanı Bülent Yıldırım, basın açıklamasında Sumud Filosu’nun ardından Özgürlük Filosu’nun da 11 gemiyle yola çıktığını ve gemilerde her dinden, her görüşten insanların bulunduğunu vurguladı.

Ablukayı kıran Sumud Filosu

Yeni filonun ortaya çıkmasının temel nedenlerinden biri, Küresel Sumud Filosu’nun karşılaştığı yoğun müdahaleler oldu. Sumud Filosu, 31 Ağustos’ta 44 gemi ile İspanya’dan yola çıkmıştı. Ancak İsrail donanması, filoya yönelik saldırılar gerçekleştirdi. Filoya ait gemiler saldırıya uğradı ve aktivistler alıkonuldu.

İsrail, saldırdığı gemileri Aşdod Limanı’na götürdü, aktivistleri gözaltına aldı ve gemilerin iletişim sistemlerini devre dışı bıraktı.







