Sumud ablukayı kırdı: Mikeno Gazze sularına girdi

Terör devleti İsrail, Gazze’deki ablukayı kırmak için yola çıkan Küresel Sumud Filosu'ndaki biri hariç tüm gemilere müdahale etti. Önceki gece başlayan yasa dışı müdahale, dün gün boyu sürdü. 44 gemiden Marinette, Shireen, Summertime-Jong ve Mikeno, filodaki diğer gemilere müdahale edilirken yoluna devam edebildi.

MİKENO 7 MİL MESAFEDE KALDI

Küresel Sumud Filosu'nun takip sistemine göre Mikeno, İsrail Dışişleri'nin iddiasının aksine Gazze sularına girerek ablukayı kırmayı başardı. Mikeno, Gazze kıyılarına 7 mil, yani 1 saatten az mesafeye kadar ulaştı. Küresel Sumud Filosu Türkiye Delegasyonu Üyesi Ramazan Tunç, “Bu fiili olarak ablukanın kırıldığı anlamına geliyor. En önemlisi zihinlerdeki ablukayı kırdık. Özgür Gazze'de, kardeşlerimizle kucaklaşacağımız günler yakın” dedi.

GAZZE’YE ULAŞMAK İSTİYORUZ

İlerleyen saatlerde Marinette hariç bu 3 gemiye de müdahale geldi. Korsan İsrail, filoda ele geçirilmeyen tek tekne kaldığı, çatışma bölgesine girmesi halinde Marinette’e de saldıracağı tehdidinde bulundu. Marinette’teki Türk aktivist Sinan Akılotu, “Biz teknik arızadan dolayı geriden geliyorduk. Bir umut olarak Gazze sahiline ulaşmak istiyoruz” açıklamasını yaptı. Ömer Faruk Narlı ise şunları söyledi: “Gazze’ye 100 mil mesafedeyiz. Filodan geriye kalan tek gemi biziz. Açık hedefiz şu an. Önümüzdeki 50’nci milde bizi terörist İsrail askerleri bekliyor.”

Sunflower’a sabotaj şüphesi

Sumud Filosu'na bağlı “Sunflower” adlı teknenin sabotaja uğradığı iddia edildi. Motor arızası ve kırık dümenle saatlerce sürüklendikten sonra Sunflower’a yardım için yanaşan İtalyan gemisinin şüpheli tutumu araştırılıyor. Motor arızasından sonra telsizle yardım çağrısında bulunduklarını anlatan gemideki Türk aktivist Nagihan Çıtak, “Uluslararası kurtarma gemisi olduğunu belirten İtalya bandıralı bir gemi yanıt verdi. Gemiden 2 zodyak botla gelen İtalyan ekip, motor ve dümeni geçici olarak onardı. Ancak sonra durum daha da karıştı. Motoru tekrar açan İtalyan görevliler içeriden bir parça çıkarttı. Ardından gelen telefonla acilen gitmeleri gerektiğini söyleyip uzaklaştılar” dedi. Çıkardıkları parçayı yerine takmadıklarını söyleyen Çıtak, “O parça özel bir aletle yerine monte edilebilecek türdeydi. Bizim onu takmamız mümkün değildi” diye konuştu. İtalyan gemisinin uzaklaşmadığını, arka tarafta dev bir projektörle Sunflower’ı izlediğini anlatan Çıtak, şunları kaydetti: “Her geçen dakika daha da savrulduk. 8 saat süren sürüklenmenin ardından yeniden İtalyan zodyakları gelip bizi TCG Gediz’e ulaştırdı. Türk donanması bizi Marmaris’e getirdi.”







