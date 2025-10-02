Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Sumud Filosu'nda alıkonulan aktivistler açlık grevi başlattı

Sumud Filosu'nda alıkonulan aktivistler açlık grevi başlattı

11:442/10/2025, Perşembe
G: 2/10/2025, Perşembe
Yeni Şafak
AA
Sonraki haber
rail ablukasını kırmak ve insani yardım ulaştırmak amacıyla Gazze'ye doğru yol alan Küresel Sumud Filosu'nda yasa dışı şekilde alıkonulan aktivistlerden Takis Politis ve bazı aktivistlerin açlık grevine başladığı duyuruldu.
rail ablukasını kırmak ve insani yardım ulaştırmak amacıyla Gazze'ye doğru yol alan Küresel Sumud Filosu'nda yasa dışı şekilde alıkonulan aktivistlerden Takis Politis ve bazı aktivistlerin açlık grevine başladığı duyuruldu.

Uluslararası sularda Gazze’ye insani yardım taşıyan Küresel Sumud Filosu’na yönelik İsrail saldırısının ardından, yasa dışı şekilde alıkonulan Yunanistan vatandaşı Takis Politis, bazı aktivistlerle birlikte açlık grevine başladığını duyurdu. Politis, grevin hem Filistin halkıyla dayanışma hem de uluslararası sularda gerçekleştirilen hukuksuz alıkoymaya karşı bir protesto amacı taşıdığını vurguladı.

Uluslararası sularda Gazze'ye insani yardım taşıyan Küresel Sumud Filosu'na yönelik saldırının ardından İsrail'in yasa dışı şekilde alıkoyduğu gemilerde bulunan Yunanistan vatandaşı Takis Politis, bazı aktivistlerle birlikte açlık grevine başladı.



‘ÖZGÜR KALINANA DEK GREV SÜRECEK’


Mesajda, açlık grevinin hem Filistin halkıyla dayanışma hem de uluslararası sularda gerçekleşen yasa dışı alıkoymaya karşı bir protesto amacı taşıdığı belirtilerek, aktivistlerin, özgür kalana kadar grevi sürdüreceği ifade edildi.



‘GAZZE’DE YAŞANANLAR SONA ERMELİ’


"Bizim maruz kaldığımız gözaltı, Filistinlilerin yaşadıklarıyla kıyaslanamaz" diyen Politis, uluslararası dayanışma hareketlerinin esas hedefinin, Gazze'de yaşananların sona ermesi olması gerektiğini vurguladı.



‘İNSANLIĞIN GÖREVİ SOYKIRIMI DURDURMAK’


Mesajda, dünya kamuoyuna çağrıda bulunularak, "Artık kimse yaşananları bilmediğini iddia edemez. İnsanlığın bugün tek görevi, Filistin halkına yönelik soykırımı durdurmaktır" denildi.


#Sumud Filosu
#açlık grevi
#Filistin
#Gazze
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
2025 Ekim doğum yardımı yattı mı? Kimler çocuk yardımı alabilir, şartları neler, çocuk başına ne kadar ödeniyor?