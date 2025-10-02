Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Marmara’da bugün kuvvetli rüzgarın etkili olacağını, yarın ise birçok bölgede şiddetli yağışların beklendiğini açıkladı. Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, özellikle Cuma gününe dikkat çekerek su baskınları ve fırtına riskine karşı vatandaşları uyardı. Şen, “12 saatte 80 kg’ın üzerinde yağış yağabilir, yağış esnasında kuvvetli fırtına, şimşek, yıldırım da olacaktır. Yağış içinde dolu ihtimali de var” ifadelerini kullandı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bugün Marmara Bölgesi’nde kuvvetli rüzgarların etkili olacağını, yarın ise birçok bölgede şiddetli yağış beklendiğini duyurdu. Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, vatandaşlara hem karada hem denizde tedbirli olmaları konusunda çağrı yaptı.
Meteoroloji’nin tahminlerine göre; ülke genelinde parçalı, yer yer çok bulutlu bir hava hakim olacak. Marmara’nın batısı, Kıyı Ege, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusu, Sinop, Artvin, İstanbul’un kuzeyi, Antalya’nın doğu kıyıları ile Amasya’nın kuzeyinde sağanak ve gök gürültülü yağış bekleniyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında seyredeceği, rüzgarın ise Marmara’da kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) eseceği bildirildi.
Kuvvetli rüzgar ve deniz uyarısı
Meteoroloji, Marmara’da kuvvetli rüzgar, Batı Karadeniz ve Marmara’da fırtına, Ege’de ise fırtınamsı rüzgar beklendiğini açıkladı. Vatandaşların olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.
Prof. Dr. Orhan Şen’den kritik uyarı
CNN Türk ekranlarında değerlendirmelerde bulunan Prof. Dr. Orhan Şen, yarın için riskli bölgeleri tek tek sıraladı:
“12 saatte 80 kg'ın üzerinde yağış yağabilir. Yağış esnasında kuvvetli fırtına, şimşek, yıldırım da olacaktır. Yağış içinde dolu ihtimali de var. Tedbirinizi hem karada hem denizde alın” dedi.
Şen, özellikle şu bölgelerin dikkatli olması gerektiğini belirtti: “İzmir, Gökçeada, Kuşadası, Çeşme, Söke, Gökova, Marmaris, Bodrum, Köyceğiz, Fethiye, Kalkan.”
"Su baskınları olabilir"
Prof. Dr. Şen daha önce yaptığı açıklamada da şu ifadeleri kullanmıştı:
“Cuma günü Ege sahillerinde Marmara'nın batısına gelecek çok kuvvetli yağışlar var. Bu bölgedeki vatandaşlarımız dikkatli olsun. Şimdiden hazırlıklarını yapmaları lazım. Özellikle İzmir'in kuzeyi, İzmir, Kuşadası, Marmaris, Bodrum, Fethiye, Köyceğiz, daha sonra da Antalya'nın batı ilçelerinde çok kuvvetli yağışlar var. Bu yağışlar, büyük ihtimalle su baskınları yaratabilecek. Dolayısıyla hem karadaki hem denizdeki vasıtalarınızı ve evlerinizi kontrol altında tutmakta fayda var. Cuma günü sabah erken saatlerde başlayacak olan kuvvetli yağış önemli su baskınları ve maddi zararlar meydana getirebilir. Çanakkale'den ta ki Antalya'nın batı ilçelerine kadar bütün kıyı şeridinde en fazla şiddetini gösterecek yerler ise Muğla'nın sahil kesimindeki ilçelerinde.”
"Umarım tahminim tutmaz"
Şen, sosyal medya hesabından da vatandaşlara şu uyarıyı yaptı:
“Cuma günü Kuşadası, Bodrum, Marmaris, Köyceğiz, Fethiye'de çok şiddetli yağış var bu bölgelerde oturan vatandaşlarımız şimdiden tedbirini alsın. Hem denizde (tekne), hem karada evinizi su baskınlarından koruyun. Umarım tahminim tutmaz.”
Uzman isim saat verdi
"Yarın Cuma aşağıdaki bölgelerde sabah 5.00 den akşam 18:00 e kadar 12 saatte 80kg ın üzerinde yağış yağabilir yağış esnasında kuvvetli fırtına şimşek yıldırım da olacaktır. Yağış içinde dolu ihtimalide var. Tedbirinizi hem karada hem denizde alın.
İzmir Gökceada Kuşadası Çeşme Söke Gökova Marmarıs Bodrum Köyçeyiz Fethiye Kalkan"