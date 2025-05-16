Suriye için üçlü zirve

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, NATO zirvesi vesilesiyle ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ve Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ile 3'lü bir görüşme yaptı. Yaklaşık 2 saat süren görüşmede heyetler de yer aldı. Dışişleri Bakanlığı kaynaklarına göre, görüşmeye Cumhurbaşkanı Erdoğan da çevrimiçi olarak katıldı. Taraflar, Riyad’da daha önce Donald Trump ile Suriye Cumhurbaşkanı el Şara arasında yapılan toplantının gündemini detaylı şekilde ele aldı.