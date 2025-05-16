Suriye için üçlü zirve

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, NATO zirvesi vesilesiyle ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ve Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ile 3'lü bir görüşme yaptı. Yaklaşık 2 saat süren görüşmede heyetler de yer aldı. Dışişleri Bakanlığı kaynaklarına göre, görüşmeye Cumhurbaşkanı Erdoğan da çevrimiçi olarak katıldı. Taraflar, Riyad’da daha önce Donald Trump ile Suriye Cumhurbaşkanı el Şara arasında yapılan toplantının gündemini detaylı şekilde ele aldı.
SURİYE HALKI GÜVENLİK İSTİYOR
Toplantının açılışını yapan Fidan, “Suriye halkı güvenlik, istikrar ve refah içinde yaşamak istiyor” dedi. ABD’nin Suriye yönetimiyle angajmanını sürdürmesinin önemine vurgu yapan Fidan, Suriye’nin DEAŞ ile mücadelede kararlı bir tutum sergilediğini ve kalan kapasitelerinin hedef alınmaması gerektiğini belirtti.
Amerikan tarafı, ülkenin yeniden ayağa kalkmasına destek vermek istediklerini dile getirdi. ABD temsilcileri, “Karşılıklı güvenin tesisi önem taşıyor. Terörle mücadelede kararlılık gösterilmesi büyük önem arz ediyor” açıklamasında bulundu. Suriye heyeti ise uluslararası toplumla daha fazla entegrasyon sağlamak istediklerini ve halkın istikrar ile refaha ulaşması için bir şans verilmesini talep ettiklerini dile getirdi. Suriye tarafı ayrıca, uygulanan yaptırımların kaldırılmasının gerekli olduğuna dikkat çekti.