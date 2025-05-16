Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Politika
Suriye için üçlü zirve

Suriye için üçlü zirve

Canberk Doğan
04:0016/05/2025, Cuma
G: 16/05/2025, Cuma
Yeni Şafak
Sonraki haber
Esad Hasan Şeybani - Hakan Fidan - Marco Rubio
Esad Hasan Şeybani - Hakan Fidan - Marco Rubio

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, NATO zirvesi vesilesiyle ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ve Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ile 3'lü bir görüşme yaptı. Yaklaşık 2 saat süren görüşmede heyetler de yer aldı. Dışişleri Bakanlığı kaynaklarına göre, görüşmeye Cumhurbaşkanı Erdoğan da çevrimiçi olarak katıldı. Taraflar, Riyad’da daha önce Donald Trump ile Suriye Cumhurbaşkanı el Şara arasında yapılan toplantının gündemini detaylı şekilde ele aldı.


SURİYE HALKI GÜVENLİK İSTİYOR

Toplantının açılışını yapan Fidan, “Suriye halkı güvenlik, istikrar ve refah içinde yaşamak istiyor” dedi. ABD’nin Suriye yönetimiyle angajmanını sürdürmesinin önemine vurgu yapan Fidan, Suriye’nin DEAŞ ile mücadelede kararlı bir tutum sergilediğini ve kalan kapasitelerinin hedef alınmaması gerektiğini belirtti.

Amerikan tarafı, ülkenin yeniden ayağa kalkmasına destek vermek istediklerini dile getirdi. ABD temsilcileri, “Karşılıklı güvenin tesisi önem taşıyor. Terörle mücadelede kararlılık gösterilmesi büyük önem arz ediyor” açıklamasında bulundu. Suriye heyeti ise uluslararası toplumla daha fazla entegrasyon sağlamak istediklerini ve halkın istikrar ile refaha ulaşması için bir şans verilmesini talep ettiklerini dile getirdi. Suriye tarafı ayrıca, uygulanan yaptırımların kaldırılmasının gerekli olduğuna dikkat çekti.


#Suriye
#Türkiye
#ABD
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Arefe ne zaman? Kurban Bayramı arifesi hangi gün? İşte 2025 bayram tatili takvimi