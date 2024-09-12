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Suriye temsilcisi de dinledi

Türkiye’yi 13 yıllık aranın ardından Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın temsil ettiği Arap Ligi daveti bazı çevreleri rahatsız etti.

Canberk Doğan
04:00 - 12/09/2024 Perşembe
Güncelleme: 02:07 - 12/09/2024 Perşembe
Yeni Şafak
Hakan Fidan.
Hakan Fidan.

Dışişleri Bakanı Fidan’ın konuşması sırasında Suriyeli bakanın salondan ayrılması öne çıkarılmaya çalışılırken kaynaklar, Bakan Fidan’ın konuşmasının Suriyeli bir temsilci tarafından takip edildiğinin altını çizdi.

ÖNEMLİ OLAN DAVET

Kaynaklar, bu noktada Türkiye’nin toplantıya davet edilmesinin bir fikir birliği ile olduğunu ve dolayısıyla buna Suriye’nin de onay verdiğine dikkat çekti. Türkiye’nin toplantıya 13 yıl sonra katılımının ardından izlenimlerin iyi olduğuna dikkat çeken kaynaklar, bu noktada önemli olanın Türkiye’nin Arap Ligi toplantısına davet edilmesinin ve Türkiye’ye karşı Arap ülkelerinin yaklaşımlarının gayet olumlu olduğunu belirtti. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısır'ın başkenti Kahire'de düzenlenen 162. Arap Birliği Dışişleri Bakanları Konseyi toplantısına katılmıştı. Türkiye'nin 13 yıl sonra ilk kez temsil edildiği konseyde Fidan, Arap ve Müslüman dünyasına ‘birlik olma’ çağrısını yapmıştı.




#Diplomasi
#Hakan Fidan
#Arap Ligi Zirvesi
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