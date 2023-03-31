Suriye ve Irak’tan çıkacağız Öcalan’ı bırakacağız

Masanın yedinci ortağından vaatler.
HDP ve seçime listelerinden gireceği Yeşil Sol Parti, seçim bildirgesini açıkladı. HDP Eş Genel Başkanları Pervin Buldan ve Mithat Sancar ile Yeşil Sol Parti Eş Sözcüleri Çiğdem Kılıçgün Uçar ve İbrahim Akın’ın açıkladığı beyannamede; Millet İttifakı ortak cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na dönük kapalı destek mesajları yer aldı. Bildirgede, “Demokratik Anayasa” denilerek, Kılıçdaroğlu’nun öncülüğünde toplanan 6’lı Masa’nın güçlendirilmiş parlamenter sistem modeline selam gönderildi. Kılıçdaroğlu’nun “Selahattin Demirtaş ve Osman Kavala’yı serbest bırakacağım” vaadi de “İnfaz rejimini adil ve eşit hale getireceğiz” ifadesiyle bildirgede kendine yer buldu.
ÖCALAN’A SALIVERME
“Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına mahkûm siyasi tutsakların koşullu salıverilmeden yararlanmasını engelleyen hükümleri kaldıracağız” ve “Umut Hakkını yasal düzenleme haline getireceğiz” denilerek de isim verilmeden PKK elebaşı Abdullah Öcalan’ın serbest bırakılması vadedildi. Umut Hakkı, müebbet hapis cezası mahkûmunun bir gün salıverilmesine dair beklenti oluşturma hakkını ifade ediyor.
OPERASYONU DURDUR ÇIK
Bildirgede öne çıkan başlıklar şöyle:
* Türkiye’nin Kürt sorununu bahane ederek Suriye ve Irak’a yönelik gerçekleştirdiği askeri operasyonlara son vereceğiz. Türkiye’nin Suriye ve Irak’tan geri çekilmesini sağlayacağız.
* İstanbul Sözleşmesi’ni hayata geçireceğiz. Erkek şiddetine karşı kadının meşru müdafaa hakkını yasal zemine kavuşturacağız. Toplumsal cinsiyet kaynaklı suçlarda “haksız tahrik indirimi” gibi cezasızlığa neden olan uygulamaları mevzuattan kaldıracağız.
LGBTİ’LİLERİN MECLİS’İ OLACAK
* Meclis’i kadınların, emekçilerin, halkların, gençlerin, LGBTİ+’ların, engellilerin, çocukların, kültürlerin, inançların ve tüm ezilenlerin meclisi yapacağız. Eş başkanlığı siyasetin bütün kademelerinde uygulayacağız.
* YÖK’ün kaldırdığı ‘Toplumsal Cinsiyet Tutum Belgesi’ni yeniden uygulamaya koyacağız.