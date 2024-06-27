Suriye’de 7 bin 400 teröristten sorumluydu

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) sınır ötesi nokta operasyonlarına bir yenisini daha ekledi. Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan terör örgütü PKK/HPG'nin sözde komuta konseyi üyesi ve PKK/YPG'nin sözde Cezire bölge sorumlusu “Orhan Bingöl” kod adlı elebaşı Ali Dinçer, Suriye'nin Kamışlı bölgesinde etkisiz hale getirildi. PKK’ya 1991 yılında katılan Dinçer, 33 yıldır terör örgütü içinde silahlı faaliyet yürütüyordu.

ÖCALAN EĞİTTİ

1991-1992'de Bingöl kırsalında örgütsel faaliyetlere başlayan Dinçer, 1992-1999 yılları arasında Erzurum-Tunceli kırsalında sözde bölük sorumlusu olarak faaliyet yürüttü ve bu süreçte Lübnan'daki Bekaa Vadisi'nde bebek katili PKK elebaşı Abdullah Öcalan'dan eğitim aldı. 2013’te Gare'de sözde tabur sorumlusu olan terörist hakkında aynı yıl Interpol tarafından kırmızı bültenle arama kararı çıkarıldı. 2014-2015 yıllarında Zap Eyalet Sorumlusu olan elebaşı, 2016-2018 yıllarında Gare Saha Sorumlusu oldu ve bu süre zarfında PKK'nın tüm askeri faaliyetlerinin kararının verildiği 12 kişiden oluşan PKK/HPG Komuta Konseyi'ne girdi. 2019’da Apollo Akademiler Sorumlusu olarak faaliyet yürütmeye başlayan elebaşı, aynı yıl Suriye'ye geçti. 2021’de PKK/YPG’nin sözde Kurumlar Komutanlığı Genel Sorumlusu olan elebaşı, 2022’den bu yana Cezire Bölge Sorumlusu ve PKK/HPG Komuta Konseyi Üyesi olarak faaliyet yürütüyordu.

EMRİNDE 7 BİN MİLİTAN VARDI

Yeni Şafak'ın edindiği bilgiye göre 2022'den itibaren PKK/YPG'nin Cezire Bölgesi sorumlusu 3 kişiden biri olan Dinçer, aynı zamanda 7 bin 410 teröristten sorumluydu. Dinçer’in emrinde Kamışlı, Derik, Haseke, Hol Eyaleti, Tel Tamir ve Amude olmak üzere sözde 6 eyalet ve 6 tabur vardı. Kamışlı'da 1330, Derik'te 2400, Haseke'de 1200, Hol'de 450, Tel Tamir'de 900 ve Amude'de 1130 olmak üzere 7410 terörist ve 6 eyaletin sorumlularından olan Dinçer'e örgütün sözde Cezire Bölge Yapılanması içinde yer alan sözde Yerel Akademiler, Maliye, Basın ve Finans birimleri de bağlıydı.

BAHOZ'A ÇOK YAKIN

Suriye'de terör örgütünün 37 kişilik Silahlı Kanat Konseyi'nde yer alan Dinçer, konseyin “Bahoz Erdal” kod adlı PKK elebaşı Fehman Hüseyin liderliğindeki 8 kişilik Yürütme Kurulu'yla doğrudan temas halindeydi. Dinçer’in öldürülmesi, örgüt içinde psikolojik çöküşe neden oldu.

Dağlıca şehitlerinin kanı yerde kalmadı

Güvenlik güçlerine yönelik saldırıları sadece planlamakla kalmayıp birçok eyleme de bizzat katılan PKK’lı Ali Dinçer, uzun süredir MİT'in takibindeydi. 2007'de 12 askerin şehit düştüğü Dağlıca'daki Komando Taburu, 2008'de de 15 askerin şehit edildiği Aktütün Jandarma Karakolu'na yönelik saldırıda sorumlu olarak yer alan Dinçer, bu iki saldırının ardından örgüt içinde rütbe atlayıp elebaşı Duran Kalkan’ın yardımcısı oldu. Örgütün silahlı kanadı HPG’nin yetişmesinde rol oynayan Dinçer, 2011’de Irak Gare Haki Karaer İdeoloji Akademisi’nde “komutanlaşma” eğitimi verdi, ayrıca uzun süre Kandil’de eğitim karargah sorumlusu olarak faaliyet yürüttü. Dinçer 7 Ağustos 2015'te Çukurca'da askeri konvoy güzergahının mayınlanması, 10 Ağustos 2015'te Üzümlü Sınır Kapısı'nda görevli 10 gümrük memurunun kaçırılması, 19 Ekim 2015'te Çukurca Kaymakamlığı ve İlçe Jandarma Komutanlığı’na yönelik roketli saldırı başta olmak üzere 2015'te Çukurca çevresinde gerçekleştirilen tüm eylemlerin talimatını veren isimdi.

7 terörist etkisiz

Terörle mücadele sınır ötesinde kararlılıkla sürüyor. Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde tespit edilen PKK/YPG'li 7 terörist etkisiz hale getirildi. Milli Savunma Bakanlığı operasyonu “Mehmetçik, teröristleri hendeklere gömmeye devam ediyor” mesajıyla duyurdu.







