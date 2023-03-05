Büyük yıkım yaşanan deprem bölgesinde milyonlarca kişi çadır kentlerde yaşamaya başladı. Hatay Antakya’da Sadakataşı Çadır Kenti’nde yaşayan Suriyeli Adnan Haşeri ve ailesi de onlardan. Suriye’deki savaşta kardeşlerini kaybettikten sonra ailesiyle Türkiye’ye gelen Haşeri, depremde bir kez daha yıkıldı. Enkaz altında kalan anne ve babasını kaybeden Haşeri, “Savaştan sonra burada kendimize yeni bir düzen kurmuştuk. Suriye’de evimiz savaş uçaklarının bombalamasıyla yıkıldı. Hatay’da tam ‘Yeniden ayağa kalkmaya başladık’ derken dünyamız ikinci defa başımıza yıkıldı” diye konuştu.

YÜREĞİMİZ YANDI

12 yıl önce Hatay Antakya’ya yerleşen 23 yaşındaki Adnan Haşeri, depremde yaşadıklarını şöyle anlattı: “Ben ve eşim çocuklarımızı alıp son anda kendimizi dışarı attık. Biz çıktıktan hemen sonra bina yıkıldı. Çıkmasak biz de enkaz altında kalacaktık. Kendimize gelir gelmez anne-babamın yaşadığı yan apartmana koştuk. Yerle bir olmuştu, ailem ise enkazın altındaydı. 2 kardeşimi enkazdan çıkardık ama annem ve babamdan hiç ses alamadık. Önce annemin, 3 gün sonra da babamın cesedini çıkarttık. Günlerce ağladım, yüreğimiz yandı.”

ELHAMDÜLİLLAH

“Suriye’den geldikten sonra yeni bir düzen kurmak için inşaatlarda sıvacılık yapmaya başladım. Çocuklarım ve eşimle birlikte evimizi kiralayıp düzenimizi kurduk. Tendi halimizde yaşıyor, geçinebiliyorduk. Ama depremden sonra kurmuş olduğumuz düzeni kaybettik. Şu an Suriye’den geldiğimiz gibiyiz. Tek istediğimiz, depremden önceki şartlarda yaşamak ve deprem korkusunu üzerimizden atmak. Bu kadar çok şey yaşadık ama yine de ‘Elhamdülillah’ demekten başka söyleyecek bir

şey yok.”







