Gündem Sütçüler yangınında 17si ağır toplam 27 yapı hasar aldı
İSPARTA

Sütçüler yangınında 17’si ağır toplam 27 yapı hasar aldı

Isparta’nın Sütçüler ilçesine bağlı Çandır köyünde bir hafta önce ormanlık alanda başlayan yangın kontrol altına alınırken, yangında 17’si ağır olmak üzere toplam 27 yapı hasar gördü.

Haber Merkezi İHA
Sütçüler yangınında 17’si ağır toplam 27 yapı hasar aldı
Sütçüler orman yangını 8'inci günde kontrol altına alındı.

Sütçüler ilçesine bağlı Çandır köyündeki Yazılı Kanyon Tabiat Parkı’nın ormanlık alanında 2 Ağustos’ta başlayan orman yangını bir haftalık yoğun çalışma sonrasında kontrol altına alındı. Orman Bölge Müdürlüğü, itfaiye ekipleri ve vatandaşların yoğun çaba sarf ettiği yangın için havadan da helikopterlerle uçaklar söndürme faaliyeti gerçekleştirdi. Yangın dün öğlen saatleri itibariyle tamamen kontrol altına alınırken, bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

Sütçüler orman yangını büyük ölçüde kontrol altında
GÜNDEM
Sütçüler orman yangını büyük ölçüde kontrol altında


32 YAPI İNCELENDİ
Çandır köyündeki yangında konut, ağıl, samanlık ve müştemilattan oluşan bazı yapılar da hasar gördü. Ormanlık alandan yükselen alevlerin yayılmasıyla bölgede en çok etkilenen yerler köy merkezi, Bayduş ve Kargıcak Mahalleleri oldu. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleri, yangının hemen ardından başlattıkları ön hasar tespit çalışmalarını tamamladı. Çalışmalar kapsamında 32 yapıda inceleme gerçekleştiren ekipler, 17 yapının ağır, 10 yapının ise az hasar aldığını tespit etti. Ekipler hasarlı yapılara ilişkin hazırlayacakları raporu bakanlığa sunacak. Raporun ardından yapıların tekrar inşası için hızlı bir süreç başlatılacak.

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