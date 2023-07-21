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Tahıl koridorunu Ruslar terk etti

Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması’na kapsamında İstanbul’da görev yapan Rus personel Türkiye’den ayrıldı.

Canberk Doğan
04:00 . 21/07/2023 Cuma
Yeni Şafak
BM Sözcüsü Stephane Dujarric, küresel pazara Ukrayna ve Rusya’nın tahıl ile gübresini ulaştırmak için çaba sarf etmeye devam edeceklerinin altını çizdi.

BM Sözcüsü Stephane Dujarric, küresel pazara Ukrayna ve Rusya’nın tahıl ile gübresini ulaştırmak için çaba sarf etmeye devam edeceklerinin altını çizdi.

Tahıl koridorunu işleten İstanbul’daki Müşterek Koordinasyon Merkezi’ndeki Rus personelin durumuna ilişkin bilgi veren kaynaklar, “Rus personel ayrıldı” ifadelerini kullandı. Kaynaklar, “Girişimler devam ettiği sürece de İstanbul’daki Müşterek Koordinasyon Merkezi’nin yeterli personel ile operasyonel olarak kalmasını sağlayacağız” dedi. Türkiye’nin anlaşmanın uzatılmasından yana olduğunu belirten kaynaklar, “Çok faydalı olduğu dünya tarafından da onaylanan girişimin devamından yanayız” şeklinde konuştu.


BM: GÜVENCE VEREMEYİZ

Birleşmiş Milletler de (BM), Karadeniz’deki savaş bölgesinde hareket eden tahıl taşıyan gemilere güvenlik teminatı veremeyeceklerini duyurdu. BM Sözcüsü Stephane Dujarric, küresel pazara Ukrayna ve Rusya’nın tahıl ile gübresini ulaştırmak için çaba sarf etmeye devam edeceklerinin altını çizdi. Dujarric, tahıl ihracatı için farklı fikirlerin gündeme getirildiğine işaret ederek, Rusya’nın gemileri hedef alma olasılığı konusunda “Burası bir savaş bölgesi. Kimse Genel Sekreter’den güvenlik teminatı talep edemez” ifadesini kullandı.


#Rusya
#Tahıl Koridoru
#anlaşma
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