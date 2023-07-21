Tahıl koridorunu Ruslar terk etti

Tahıl koridorunu işleten İstanbul’daki Müşterek Koordinasyon Merkezi’ndeki Rus personelin durumuna ilişkin bilgi veren kaynaklar, “Rus personel ayrıldı” ifadelerini kullandı. Kaynaklar, “Girişimler devam ettiği sürece de İstanbul’daki Müşterek Koordinasyon Merkezi’nin yeterli personel ile operasyonel olarak kalmasını sağlayacağız” dedi. Türkiye’nin anlaşmanın uzatılmasından yana olduğunu belirten kaynaklar, “Çok faydalı olduğu dünya tarafından da onaylanan girişimin devamından yanayız” şeklinde konuştu.

Birleşmiş Milletler de (BM), Karadeniz’deki savaş bölgesinde hareket eden tahıl taşıyan gemilere güvenlik teminatı veremeyeceklerini duyurdu. BM Sözcüsü Stephane Dujarric, küresel pazara Ukrayna ve Rusya’nın tahıl ile gübresini ulaştırmak için çaba sarf etmeye devam edeceklerinin altını çizdi. Dujarric, tahıl ihracatı için farklı fikirlerin gündeme getirildiğine işaret ederek, Rusya’nın gemileri hedef alma olasılığı konusunda “Burası bir savaş bölgesi. Kimse Genel Sekreter’den güvenlik teminatı talep edemez” ifadesini kullandı.