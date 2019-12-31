Gündem Taksim Meydanında drone savarlı güvenlik önlemi
İSTANBUL

Taksim Meydanı'nda 'drone savar'lı güvenlik önlemi

Yeni yıla saatler kala Taksim Meydanı'nda güvenlik önlemleri kapsamında drone savarlar kullanılmaya başlandı.

Haber Merkezi DHA
Drone savarlı güvenlik görevlisi.
Drone savarlı güvenlik görevlisi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri, Taksim Meydanı'nda vatandaşların ve turistlerin güvenliğinin sağlanması için meydan ve civarında birçok önlem aldı.

Güvenlik önemleri kapsamında drone savarlar da kullanıldı.

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