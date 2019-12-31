Taksim Meydanı'nda 'drone savar'lı güvenlik önlemi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri, Taksim Meydanı'nda vatandaşların ve turistlerin güvenliğinin sağlanması için meydan ve civarında birçok önlem aldı.
Güvenlik önemleri kapsamında drone savarlar da kullanıldı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri, Taksim Meydanı'nda vatandaşların ve turistlerin güvenliğinin sağlanması için meydan ve civarında birçok önlem aldı.
Güvenlik önemleri kapsamında drone savarlar da kullanıldı.
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