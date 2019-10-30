Gündem Taksimde çakar kullanan lüks cip sürücüsüne 2 bin 4 lira ceza
İSTANBUL

İstanbul haberleri: Taksim’de çakar kullanan lüks cip sürücüsüne ceza!

Taksim’de çakar kullanan lüks cip sürücüsüne 2 bin 4 lira ceza

Taksim'de cipte çakar bulunduğunu tespit eden polis, cip sürücüsü hakkında idari işlem yaparak, sürücüye 2 bin 4 lira para cezası kesti.Vatandaşlar ise ceza kesilen cip önünde fotoğraf çekindi.

Haber Merkezi IHA
Vatandaşlar para cezası kesilen cip önünde fotoğraf çekindi.
Vatandaşlar para cezası kesilen cip önünde fotoğraf çekindi.

Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından otomobillerde çakar kullanılmasının sona erdirilmesi için başlatılan çakar uygulamaları hız kesmeden devam ediyor.

Kamu idaresi yöneticilerine çakar lamba yasağı
EKONOMİ
Kamu idaresi yöneticilerine çakar lamba yasağı

2 bin 4 lira ceza kesildi

Bu kapsamda İstanbul’un en önemli bölgelerinden biri olan Taksim Meydanı’nda uygulama gerçekleştirildi. Trafik polislerinin meydan ve civarında gerçekleştirdiği uygulamada bir cip sürücüsü durduruldu.

Çakarlar sönecek
GÜNDEM
Çakarlar sönecek

Cipte çakar bulunduğunu tespit eden polis, cip sürücüsü hakkında idari işlem yaparak, sürücüye 2 bin 4 lira para cezası kesti. Vatandaşlar ise para cezası kesilen cip önünde fotoğraf çekindi.

Polisler cipte çakar tespit etti.
Cipte çakar bulunduğunu tespit eden polis, cip sürücüsü hakkında idari işlem yaptı.
Türkiye yeni bir İstiklal Harbi veriyor

Türkiye yeni bir İstiklal Harbi veriyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nda konuşuyor.
Skandal karara karşı çıktılar

Skandal karara karşı çıktılar

İsim isim 'sözde soykırım' tasarısına ret oyu veren 11 senatör.
2 ayrı vergi alınmayacak

2 ayrı vergi alınmayacak

​Yeni büyükşehir yasası ile kafa karıştıran vergiye düzenleme.
Türk İHA'ları olayların seyrini değiştirdi

Türk İHA'ları olayların seyrini değiştirdi

ABD medyası bu başarıyı konuşuyor.
İş adamlarına<br>sahte başkan oyunu

İş adamlarına
sahte başkan oyunu

Son 6 ay içerisinde 30 belediyeyi hedef aldılar.
Sözde karargah

Sözde karargah

​Teröristlerin kaldıkları yerdeki detaylar dikkat çekti.
Vatandaşlıktan atılabilirler

Vatandaşlıktan atılabilirler

Türklere saldıran terör yandaşları için hukuki süreç masada.
Konuşmayı unuttum

Konuşmayı unuttum

​Gelen para cezasını görünce dili tutuldu.
Bizim için<br> yok hükmünde

Bizim için
yok hükmünde

​Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'den ABD'ye tepki.
İstanbul'da <br>ulaşıma sis engeli

İstanbul'da
ulaşıma sis engeli

Boğaz, geçici olarak transit gemi geçişine kapatıldı.

Hava Kuvvetleri'ne FETÖ operasyonu

Hava Kuvvetleri'ne FETÖ operasyonu

Yakalama kararı verilen 55 zanlıdan 35'i gözaltında.
Süper Lig'de <br>haftanın 11'i

Süper Lig'de
haftanın 11'i

​Kadroda yer alan bir isim tartışma çıkarttı.
Otoda tarihi hamle

Otoda tarihi hamle

​İki dev firma birleşmek için görüşmeler yürütüyor.
Turizm cenneti<br>Forbes dergisinde

Turizm cenneti
Forbes dergisinde

​"Türkiye'nin cennet adası, Türkler çok konuksever"
Fiyatları düşürecek<br>sınır yarın başlıyor

Fiyatları düşürecek
sınır yarın başlıyor

Komisyon oranı artık yüzde 1,60'ı aşamayacak.
ABD'ye tasarı tepkisi

ABD'ye tasarı tepkisi

​ABD Büyükelçisi Satterfield Dışişleri Bakanlığına çağrıldı.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.