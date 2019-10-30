Taksim’de çakar kullanan lüks cip sürücüsüne 2 bin 4 lira ceza

Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından otomobillerde çakar kullanılmasının sona erdirilmesi için başlatılan çakar uygulamaları hız kesmeden devam ediyor.

EKONOMİ Kamu idaresi yöneticilerine çakar lamba yasağı

2 bin 4 lira ceza kesildi

Bu kapsamda İstanbul’un en önemli bölgelerinden biri olan Taksim Meydanı’nda uygulama gerçekleştirildi. Trafik polislerinin meydan ve civarında gerçekleştirdiği uygulamada bir cip sürücüsü durduruldu.

GÜNDEM Çakarlar sönecek

Cipte çakar bulunduğunu tespit eden polis, cip sürücüsü hakkında idari işlem yaparak, sürücüye 2 bin 4 lira para cezası kesti. Vatandaşlar ise para cezası kesilen cip önünde fotoğraf çekindi.