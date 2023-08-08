|
Gündem

Taksinin camına tutunup 30 metre sürüklenmişti: 37 gün sonra verdiği yaşam mücadelesini kaybetti

Denizli'de 2 Temmuz'da yaşanan yol tartışmasında taksinin camına tutunarak 30 metre sürüklenen vatandaş 37 gün sonra hayatını kaybetti.

21:40 . 8/08/2023 Salı
DHA
Taksicinin sürükleyip, başka otomobile çarptığı kişi 37 gün sonra hastanede hayatını kaybetti.

Taksicinin sürükleyip, başka otomobile çarptığı kişi 37 gün sonra hastanede hayatını kaybetti.

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, yol verme yüzünden çıkan tartışma sonrası otomobiline çarpıp kaçmaya çalışan ticari taksinin camına tutup sürüklenen Ersin Oflaz (41), park halindeki otomobile çarparak ağır yaralandı. Oflaz, tedavi gördüğü hastanede 37 gün sonra hayatını kaybetti. 


Taksi camına tutunup 30 metre sürüklendi


Olay, 2 Temmuz'da Pelitlibağ Mahallesinde yaşandı. Ersin Oflaz, yönetimindeki 20 AF 060 plakalı otomobille ara sokakta seyir halindeyken, karşı yönden gelen ticari taksi şoförü 49 yaşındaki Ali O'nun kullandığı 20 T 0408 plakalı otomobille dar sokakta karşılaştı. Sürücüler Oflaz ile Ali O. arasında yol verme yüzünden tartışma çıktı. İddiaya göre, tartışmanın ardından ticari taksi şoförü Ali O. otomobiliyle Oflaz'ın otomobiline çarpıp kaçmak istedi. Bu sırada Oflaz, kaçmak isteyen Ali O.'nun kullandığı ticari taksinin şoför kısmındaki cama tutundu. Taksi şoförü Ali O. cama tutunan Oflaz'a rağmen otomobilini sürdü. Taksinin camına tutunarak yaklaşık 30 metre sürüklenen Oflaz, park halindeki başka bir otomobile çarpıp yere düştü.


37 gündür yoğun bakımdaydı hayatını kaybetti

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Oflaz, ambulansla Denizli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Taksi sürücüsü Ali O. polis tarafından gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin andından adliyeye sevk edilen Ali O. adli kontrol serbest bırakıldı. Sağlık durumu ağır olan ve 37 gündür yoğun bakımda tutulan Oflaz, bugün hayatını kaybetti.


#Taksi
#Denizli
#Yol Kavgası
33 dakika önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Seyyidül İstiğfar Duası