Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Kayseri
Talas’ta camiler çocukların neşesiyle şenleniyor: İlk teravihte çocuklar kayıtlarını yaptırdı

Talas’ta camiler çocukların neşesiyle şenleniyor: İlk teravihte çocuklar kayıtlarını yaptırdı

15:1719/02/2026, Perşembe
Yeni Şafak
Sonraki haber
Teravih namazına aileleriyle birlikte gelen çocuklar, hem manevi atmosferi yaşadı hem de Ramazan boyunca sürecek sürpriz heyecanına ortak oldu.
Teravih namazına aileleriyle birlikte gelen çocuklar, hem manevi atmosferi yaşadı hem de Ramazan boyunca sürecek sürpriz heyecanına ortak oldu.

Talas Belediyesi ile Talas İlçe Müftülüğü iş birliğinde Ramazan ayına özel hayata geçirilen “Teravihte Buluşalım, Sürprizlerle Tanışalım” programı ilk teravih namazıyla başladı. İlçede camiler çocukların neşesiyle dolarken, etkinliğe katılmak isteyen minikler kayıtlarını yaptırdı.

Talas’ın tüm camilerinde başlayan ve Ramazan ayı boyunca sürecek olan uygulama kapsamında Mevlana Mahallesi’nde bulunan Abdülhamit Han Camii’nde çocukların kayıtlarını cami imamı Gökmen Arslan yaptı. Teravih namazına aileleriyle birlikte gelen çocuklar, hem manevi atmosferi yaşadı hem de Ramazan boyunca sürecek sürpriz heyecanına ortak oldu.

HER TERAVİH BİR KURA HAKKI

7-18 yaş arası çocuklara yönelik düzenlenen program kapsamında, her teravih namazına katılan çocuklara bir kura hakkı verilecek. Ramazan boyunca devam edecek etkinlikte sürpriz hediyeler çocukları bekliyor. Büyük hediye kurası ise 18 Mart 2026 Çarşamba günü, son teravih namazının ardından gerçekleştirilecek.

Etkinlik, Talas ilçe sınırları içerisindeki camilerde uygulanıyor.

CAMİLERDE ÇOCUK SESLERİ YÜKSELDİ

Programla, hem ibadet bilincinin küçük yaşta kazandırılması hem de cami ortamının çocuklar için daha sıcak ve samimi hale gelmesi hedefleniyor.

Talas’ta bu Ramazan, minarelerden yükselen dualar çocukların sevinciyle birleşiyor; teravih akşamları hem gönülleri hem de yüzleri aydınlatıyor.

#Talas Belediyesi
#Teravih
#Gökmen Arslan
#Abdülhamit Han Camii
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TOKİ İL İL KURA TAKVİMİ ŞUBAT 2026: Bu hafta (16-22 Şubat 2026) hangi illerin TOKİ kura sonuçları açıklanacak? İşte sıradaki iller