Talas’ta maneviyat yüklü sergi açılışı

Talas Belediyesi tarafından Kur’an-ı Kerim’in indirilmeye başlandığı Kadir Gecesi’nde çok özel bir sergi açıldı. Osmanlı döneminde dünyaca ünlü hattatlar tarafından yazılan Kur’an-ı Kerim’lerin tıpkıbasımları, düzenlenen görkemli bir törenle sürekli sergi ile kapılarını ziyaretçilere açtı.

“YAMAN DEDE KONAĞI BU SERGİYE ÇOK UYGUN OLDU”

Serginin açılış öyküsünü anlatan Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, “Bin 400 yıldan fazladır, bir harfi bile yıpratılmamış bir mucize olan Kur’an-ı Kerim insanoğlunun şüphesiz ilelebet mutluluk mimarıdır. Bu nedenle Kur’an-ı Kerim’in doğru anlaşılmasına ve Kur’an-ı Kerim’in gündemde tutulmasına yönelik gayretimizin şöyle bir öyküsü oldu; Ahmet Beyler pandemiden önce sanat galerisinin açılışında çok güzel eserler sergilenirken bize katılmışlardı. Orada yolumuz çakıştı. Birkaç kültür sanat toplantısından sonra Ahmey Bey kendisinde bulunan buradaki 6 eserin bize hediye edilmesini düşündüğünü söyleyince bende şaşırdım. ‘Bunu belediyeye hediye alalım’ dedim. Bunun üzerine bir ricam daha oldu. Dedim ki; ‘Hazreti Osman’ın kendi yazdığı ifade edilen aynı zamanda da Kur’an-ı Kerim’i okurken şehit edildiği ifade edilen Topkapı Sarayı’ndaki eseri de bize kazandırır mısın?’ Onun da baskısını buldu sağ olsun. Bir hayırsever olarak birisinden almış. Onu da sergimizde göreceğiz. Hikâye bu şekilde başlamıştı. Yaman Dede Konağı bu iş için elverişli bir mekân oldu. Müzeciler bodrumun Hira Dağı’nı andırdığını belirtti” ifadelerini kullandı.

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ÖZHASEKİ’DEN BAŞKAN YALÇIN’A TEŞEKKÜR

Yapılan organizasyona katkı sunan herkese ayrı ayrı teşekkür eden AK Parti Yerel Yönetimler Başkanı ve Kayseri Milletvekili Mehmet Özhaseki ise, “En anlamlı ayda, o anlamlı ayın en anlamlı gününde böyle bir serginin açılması ve gelecek herkese yol gösterici olarak kalacak olması bizleri sevindirdi. Değerli başkanımızı tebrik ediyorum. Yıllarca mesai arkadaşlığı yaptığımız, beraber çalıştığımız Mustafa kardeşimiz belediyecilikte elinden geleni yapar. Üzerine düşen vazife neyse hakkıyla yerine getirir. Bugün de böyle bir açılışta hepimizi bir araya getirdi. Kendisine teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.

GÜNDEM 2021 Talas’ta sosyal donatı yılı oldu.