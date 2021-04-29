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Gündem Tam kapanmayı duyan berbere koştu Bayram tıraşını erken oldular
SİNOP

Tam kapanmayı duyan berbere koştu: Bayram tıraşını erken oldular

On yedi günlük tam kısıtlamanın duyulmasının ardından berberlerde yoğunluk yaşandı. Kısıtlamayı duyan bayram tıraşını erken olmak için berberinin yolunu tuttu.

Haber Merkezi İHA
Tam kapanmayı duyan berbere koştu: Bayram tıraşını erken oldular
Randevu alabilen şanslı kişiler bu yıl bayram tıraşını erken oldu.

Bugün 19.00 itibarıyla başlayacak kısıtlama öncesi vatandaşlar 17 günlük kısıtlama için hazırlık yaptı. Kimi insanlar dışarıdaki son saatlerini alışveriş yaparak değerlendirirken kimiyse kişisel bakımıyla bu zamanı geçirdi. Kısıtlamanın duyulmasıyla birlikte berberlerin telefonları susmadı.

Randevu alabilen şanslı kişiler bu yıl bayram tıraşını erken oldu. Sinop'ta berberlik yapan Resul Özel, işlerinin kısıtlama öncesi çok yoğun geçtiğini belirterek, “Cumhurbaşkanımızın açıklamasından sonra saatler geçmeden telefon açıp randevu alan müşterilerim çok oldu” dedi.

Bu son kapanma olsun
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Bu son kapanma olsun

İşler yoğun olsa da 17 günlük kapanmayı karşılamayacağını belirten Özel, “Yalnız bu üç günlük çalışma neticesinde 17 günlük bir yeterliliğimiz yok. Sonuçta ev geçindiriyoruz dükkanımızın kirası stopajı, KDV’si, elektriği Bağ-Kur’u var. Bu 3 günlük yoğun çalışmamız 17 günlük yatışımızı karşılamayacağını düşünüyorum. Bu 17 günlük kapanmada çiçekçi kuruyemişçi lastikçi tüm resmi kurumlar açıkken biz neden kapalıyız anlayamadık” dedi.

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