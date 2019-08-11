Tanker ile otomobil çarpıştı: 1 ölü

15 SD 013 plakalı süt tankeri, 15 NY 244 plakalı otomobil ile çarpıştı.

Kaza, saat 21.30 sıralarında kent merkezindeki Tugay kavşağında meydana geldi. Fehmi T. yönetimindeki 15 SD 013 plakalı süt tankeri, 59 yaşındaki Nurettin Yalçın yönetimindeki 15 NY 244 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

Kamyon sürücüsünün yara almadığı kazada otomobil sürücüsü Nurettin Yalçın ve eşi 54 yaşındaki Emel Yalçın ile 47 yaşındaki Gülsüm Yarar ve Hasibe Şenkaya yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Burdur Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Hasibe Şenkaya, burada doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Yaralılardan durumu ağır olan Emel Yalçın ve Gülsüm Yarar ise Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi Hastanesi’ne sevk edildi. Kamyon sürücüsü Fehmi T., ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Kazada yaşamını yitiren Hasibe Şenkaya'nın geçen hafta vefat eden ağabeyinin yedinci gün duasının yapıldığı Kozluca köyünden Burdur'a dönerken kazanın meydana geldiği öğrenildi.

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