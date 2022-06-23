TBMM Başkanı Mustafa Şentop: Avrupa’ya göç artacak

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Küresel Parlamenter Göç Konferansı sonrasında Yeni Şafak Yazarı Ersin Çelik’in sorularını cevapladı. TBMM’nin ev sahipliğinde düzenlenen toplantının şu ana kadar yapılan en geniş katılımlı göç konferansı olduğunu belirten Şentop, savaşlarla birlikte ortaya çıkan göçlere dikkat çekti. Özellikle son dönemde iklim değişikliği ile bazı bölgelerde yaşam şartlarının zorlaşmasının da yeni göçlere neden olduğunu ifade eden Şentop şunları anlattı: “İklim değişikliği tarih boyunca göçün en büyük sebeplerinden birisi zaten. Dünyada çok ciddi demografik değişiklik var.”

OYNAT 01:12 TBMM Başkanı Şentop: Türkiye maalesef göç konusunda yalnız bırakıldı Küresel Parlamenter Göç Konferansı'nda konuşan TBMM Başkanı Mustafa Şentop, göç sorunun küresel olduğuna dikkat çekerek, 'Küresel bir sorun diyoruz ve bu sorunun çözümünün de küresel olması lazım. Türkiye maalesef göç konusunda yalnız bırakıldı. Türkiye'ye gerekli katkının, desteğin göçle ilgili küresel sorumluluğun üstlenilmediğini görüyoruz' dedi. BiP'te paylaş

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VAKUM OLUŞACAK

“Dünya nüfusunun yüzde 20’si Avrupa’da yaşıyor. 1950’ye kadar yüzde 9-12 arasında değişiyor. 1950’ye kadar Afrika’da yaşayan insanlar en fazla yüzde 12 olmuş. 200 yıl boyunca 1750’den 1950’ye kadar. Şimdi bu denge değişti. Avrupa yüzde 20’den 10’a indi, Afrika'da yüzde 16-17 civarında. Şimdi önümüzdeki 25 yıl 50 yıl gibi bir şeye baktığımızda dünya nüfusunun yüzde 5’i Avrupa’da yaşayacak, Afrika'da yüzde 45 yaşayacak. Bu insanlar ne yapacaklar yani Afrika’da? Şüphesiz Avrupa'ya doğru gidecekler. Zenginliğin olduğu yere doğru göç. Ayrıca Avrupa’da bu sefer tabi yavaş yavaş onu görüyoruz yaşlanan nüfus çalışmayan nüfus oranı artıyor. Avrupa’da ciddi vakum oluşacak. Bu bize, gelecekte daha büyük göçlerin olacağını gösteriyor.”

AGRESİF POLİTİKA İZLEMEMİZ GEREK

Şentop, “Türkiye’nin, Suriye’de oluşturduğu güvenli bölgelerde yürüttüğü insani çalışmalar bir model olarak dünyaya sunulamaz mı?” sorusu üzerine “Sunulabilir. Bu toplantıda İçişleri Bakan Yardımcısı ve AFAD buna bağlı konuştular. Kızılay Genel Müdürü de konuştu. Yine İHH’dan konuştular. Bunlar bu tür şeyleri anlattılar, örnekleri anlattılar. Tabii bu yeterli değil, bizim daha agresif politika izlememiz gerek. Daha fazla anlatmamız lazım.” dedi.

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