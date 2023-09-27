TBMM Bayındırlık Komisyonu'nda yeni dönem: 'Deprem ve Kentsel Dönüşüm Yasası'nda sona gelindi

"Deprem bir şey beklemez. Bir an önce bu dönüşümün yapılması gerekiyor. Şu anda dönüşüm çalışmaları devam ediyor, bu süreci hızlandıracak ve arazideki sıkıntıları çözecek bir düzenleme üzerinde çalışıyoruz. Bir an önce onu yasama gündemine getirip düzeltmemiz gerekiyor. Vatandaşımıza büyük sorumluluk düşüyor, bir işin sıkıntısını kavrayıp bu dönüşüme yardımcı olmaları gerekiyor. Yerel yönetimlerin bu işi sürüklemesi ve yönetmesi gerekiyor. Maalesef CHP'li belediyelerin, özellikle İstanbul'da bunu yaşıyoruz, hiçbir zaman kentsel dönüşüm diye bir gündemi olmadı. AK Parti'li belediyeler ne zaman kentsel dönüşüme girseler bazı manipülasyonlarla yapılan işler engellendi, süreç maalesef gecikti. Bunların benzerleri deprem bölgesinde de yaşandı ama bu tartışmaları yapanlar maalesef şu an hayatta değil. Vatandaşlarımızın güvenli yapılarda yaşayabilmesi için bu çalışmayı tamamlamak istiyoruz"