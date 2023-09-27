TBMM Bayındırlık Komisyonu'nda yeni dönem: 'Deprem ve Kentsel Dönüşüm Yasası'nda sona gelindi

TBMM Bayındırlık Komisyonun ana gündemi deprem ve turizm olacak.
Bakan Karaismailoğlu, TBMM'nin yeni yasama yılında Komisyon gündeminde yer alacak düzenlemelere ilişkin açıklamalarda bulundu.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı döneminde Türkiye'nin kalkınmasına yönelik önemli çalışmalara imza attıklarını belirten Karaismailoğlu, Türkiye'nin büyümesi yönündeki bu atılımların gelecek dönemde de devam edeceğini vurguladı.
Türkiye'nin son 20 yıldır yaptığı bu yatırımlarla çok büyük bir altyapı açığını tamamladığına işaret eden Karaismailoğlu, "İnşallah Türkiye dünyanın lider ülkesi olacaksa bu güçlü altyapıyla olacak." diye konuştu.
Adil Karaismailoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı döneminde edindiği bilgi, beceri ve tecrübeden sonra TBMM Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Başkanı olarak önemli düzenlemelerin hazırlanmasında görev alacağını dile getirerek, "Bu sektörlerde ne kadar başarılı, faydalı işler yapılırsa vatandaşımızın hayatına konfor ve güven geliyor. Belediye ve Bakanlık tecrübelerimiz sırasında sıkıntı yaşadığımız, düzenleme gerektirecek bazı hususlar vardı. Biz de o tecrübelerimizle burada çok başarılı işler yapacağız inşallah" ifadelerini kullandı.
Komisyon olarak yeni yasama yılında önemli çalışmaları ele alacaklarına dikkati çeken Karaismailoğlu, şunları kaydetti:
Karaismailoğlu, mevzuata uygun yapıların depremden sapasağlam çıktığına, bu nedenle söz konusu yapıların örnek alınması gerektiğine işaret ederek, "Bunların çoğu kamu binası, TOKİ binası. Yasal altyapıyı oluşturup bunlar gibi sağlam bina dışında yapı yapılmaması gerektiğini milletimizin öğrenmesini sağlayacağız" dedi.
"CHP'li belediyelerin kentsel dönüşüm diye bir gündemi hiçbir zaman olmadı"
Komisyon Başkanı Karaismailoğlu, depremlerde özellikle geçmiş yapı stoklarının acilen dönüştürülmesi gerektiğinin ortaya çıktığını ancak bazen vatandaştan, bazen yerel yönetimlerden, bazen de farklı nedenlerle sıkıntılar yaşandığını ve zaman kaybı oluştuğunu anlattı.
Bu sürecin hızlandırılması için yasal düzenleme ihtiyacı bulunduğuna işaret eden Karaismailoğlu, "Riskli ilan edilen yapının bir an önce boşaltılması, kat malikleri ve kiracılar arasında yaşanan sıkıntıların ortadan kaldırılması, tebligatların hızlandırılması ile bu dönüşümün bir an önce yapılması için gereken düzenlemeler var. O konuda çalışıyoruz. Sayın Bakanımızın söylediği gibi sadece İstanbul'da ilk etapta 600 bin konutun bir an önce dönüşmesi, bu yapıların bir an önce terk edilmesi gerekiyor. İstanbul Türkiye'nin kalbi, dinamiği. İnşallah bu kanunla birlikte oradaki yapıların da bir an önce dönüşmesi için gayret göstereceğiz." değerlendirmelerinde bulundu.
Yasal düzenlemenin bir an önce hayata geçirilmesi gerektiğini vurgulayan Karaismailoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:
Adil Karaismailoğlu, deprem açısından riskli bütün illerde kentsel dönüşümü teşvik edecek düzenlemelerin hayata geçirileceğini belirterek, "Vatandaşı teşvik edecek, gerek hibe gerek uzun vadeli kredilerle ilgili düzenlemeler de olacak. Yasal olarak depreme dirençli yapılar için gereken düzenleme önce Komisyonumuza gelecek, tartışılacak, daha sonra Meclis gündeminde son halini aldıktan sonra inşallah kanunlaşacak" şeklinde konuştu.
"Yasa dışı uygulamalar üzerinden turizm ticaretinin önünü kapatmak lazım"
TBMM Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Başkanı Karaismailoğlu, Komisyonun üç ayrı bakanlığın sahasındaki konularda yasal düzenlemeler üzerinde çalışacağına dikkati çekerek, bu çalışmaları tüm milletvekilleriyle ortak bir konsensüs oluşturarak yapma temennisinde bulundu.