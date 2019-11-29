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POLİTİKA

TBMM eski Başkanı ve milletvekili Yıldırım: Cumhurbaşkanının işi başından aşkın sizinle mi uğraşacak?

Eski TBMM Başkanı ve AK Parti İzmir Milletvekili Yıldırım, CHP'li bir siyasetçinin Külliye'ye gittiği iddiasına ilişkin, "Muhalefet çalışarak, çabalayarak, gayret ederek, milletin gönlüne girerek iktidar umudu oluşturamayınca AK Parti'den medet umar hale gelmiştir. Kardeşim Cumhurbaşkanının işi başından aşkın, sizinle mi uğraşacak. Biz CHP’nin işine karışmayız. Hiçbir partinin işine karışmayız. Biz Cumhur İttifakı ile MHP ile yolumuza devam ediyoruz" dedi.

Haber Merkezi AA
Binali Yıldırım
Binali Yıldırım

Eski TBMM Başkanı ve AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, Gölbaşı ilçesinde AK Parti İlçe Danışma Kurulu Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, AK Parti iktidarlarının yaptığı hizmetlere değinerek, AK Parti olarak çalışmaya devam edeceklerini belirtti.

AK Parti olanak yetkiyi milletten aldıklarını hesabı da millete vereceklerini vurgulayan Yıldırım, muhalefete yönelik eleştirilerde bulundu.

CHP'li bir siyasetçinin Külliye'ye gittiği iddiası

CHP'li bir siyasetçinin Külliye'ye gittiği yönündeki iddialara değinen Yıldırım, şu değerlendirmelerde bulundu:

Tabii muhalefet çalışarak, çabalayarak, gayret ederek, milletin gönlüne girerek iktidar umudu oluşturamayınca AK Parti'den medet umar hale gelmiştir. Efendim neymiş, AK Parti Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımız, Cumhuriyet Halk Partisi'ne bir genel başkan tavsiye edecekmiş. Kardeşim Cumhurbaşkanı'nın işi başından aşkın, sizinle mi uğraşacak ? Ne yaparsanız yapın kardeşim. Biz CHP'nin işine karışmayız. Hiçbir partinin işine karışmayız. Biz Cumhur İttifakı ile MHP ile yolumuza devam ediyoruz. Bütün ülkeyi, milleti kucaklamaya devam ediyoruz.

AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin de toplantıda 7. Olağan Kongre süreci hakkında bilgi verdi.

Şahin, "Her kongre süreci bizim için yenilenme, tazelenme fırsatıdır. Yeni dava ve yol arkadaşlarımızın aramıza katılmasına bir vesiledir. İnşallah bu kongre sürecinden de güçlenerek ve büyüyerek çıkacağız ve 2023-24 seçimlerine çok daha güçlü bir şekilde hazırlanacağız. Ülkemizi 2053 ve 2071 hedeflerine hızla hep birlikte taşıyacağız." dedi.

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